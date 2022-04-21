ФСБ заявила про зрив підготовки теракту в Криму

В організації підриву залізниці звинувачують учасників кримськотатарського добровольчого батальйону "Крим".

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ФСБ Росії заявила про зупинку в Криму підготовки теракту на залізниці, повідомляє "ТАРС". Організатором чекісти назвали прихильника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який нібито діяв за вказівкою керівників кримськотатарського добровольчого батальйону "Крим". Його затримали в Сімферополі.

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ФСБ стверджує, що під час обшуку в затриманого знайшли два саморобні вибухові пристрої загальною масою 3 кг, два електродетонатори, схему закладки бомби під залізничне полотно, екстремістську літературу, прапор та листівки батальйону "Крим". За звинуваченням в підготовці теракту йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Звинувачення кримських татар у терористичній діяльності — звичайна практика російських силовиків. Їх пред'являють, зокрема, членам Меджлісу кримськотатарського народу — етнічного парламенту, який декларує ненасильницькі методи опору окупації півострова. У 2021 році за звинуваченням в організації підриву газопроводу в Перевальному заарештовано заступника голови меджлісу Нарімана Джелялова та ще кількох кримських татар.

[ + – ] Кримські татари на суді в Ростові-на-Дону, де їх звинувачували в організації терористичної організації Фото: graty.me

Росіяни заявили, що заступник голови Меджлісу був посередником між українською розвідкою та виконавцями диверсії, якими назвали Асана та Азіза Ахтемових. Спецслужба стверджує, що напередодні "теракту" брати виїжджали до України, де навчалися вибухової справи.

До ще однієї групи кримських татар, щодо яких російські спецслужби регулярно фабрикують кримінальні справи, належать прихильники ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір". Ця партія заборонена в Росії і її вважають терористичною, тому просто за членство в ній можна надовго сісти у в'язницю. Наприклад, за звинуваченням в організації діяльності терористичної організації російський суд засудив до тривалих термінів кількох мешканців Білогірського району Криму.