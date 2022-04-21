За сутки российские войска 15 раз обстреляли Харьков (видео)

Под артиллерийский огонь попали районы Салтовка, ХТЗ, Алексеевка. Из-за обстрелов пострадали пять человек.

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За прошедшие сутки российские оккупационные войска 15 раз обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Олег Синегубов, глава Харьковской областной госадминистрации.

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В результате обстрелов пострадали городские районы ХТЗ, Алексеевка, Салтовка и Северная Салтовка, центральная часть города и спальные жилые массивы. По словам Синегубова, враг также обстреливал города в Харьковской области — Дергачи и Чугуев.

В результате обстрелов пострадали пять гражданских: трое человек в городе Харьков, еще двое в Чугуевском районе.

В областном городе продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру. Из-за разрушенного газопровода несколько населенных пунктов остались без газа. Аварийная служба выехать на место не в состоянии, так как враг продолжает обстреливать район.

"Я призываю всех жителей без крайней необходимости не находиться на улице, не находиться во дворах, а оставаться в более защищенных местах и укрытиях. Сокращение интенсивности огня — это ложное впечатление", — подчеркивает глава ХОГА. Спрогнозировать последующие действия врага очень сложно, констатирует Синегубов.

В настоящее время украинские войска проводят активные боевые действия в Изюмском направлении. "Наши Вооруженные силы держат свои позиции, держат оборону Харькова. Вражеской авиации над Харьковом сегодня зафиксировано не было, также как и беспилотных разведывательных аппаратов", — добавил Синегубов.

Напомним, что Алексей Арестович объяснил усиление обстрелов Харькова попыткой РФ показать хоть какой-то результат к Пасхе. Российские оккупанты не рассчитывают взять Харьков, но стремятся предотвратить наступление Вооруженных сил Украины.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказывал о массированных обстрелах города в Вербное воскресенье.