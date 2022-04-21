За добу російські війська 15 разів обстріляли Харків (відео)

Під артилерійський вогонь потрапили райони Салтівки, ХТЗ, Олексіївки. Через обстріл постраждало п'ятеро людей.

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Минулої доби російські окупаційні війська 15 разів обстріляли Харків із реактивних систем залпового вогню. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Олег Синєгубов, голова Харківської обласної державної адміністрації.

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Внаслідок обстрілів постраждали міські райони ХТЗ, Олексіївка, Салтівка та Північна Салтівка, центральна частина міста та спальні житлові масиви. За словами Синєгубова, ворог також обстрілював міста на Харківщині — Дергачі та Чугуїв.

Внаслідок обстрілів постраждало п'ять цивільних: троє людей у місті Харків, ще двоє в Чугуївському районі.

В обласному місті продовжують відновлювати критичну інфраструктуру. Через зруйнований газопровід кілька населених пунктів залишилися без газу. Аварійна служба виїхати на місце не в змозі, тому що ворог продовжує обстрілювати район.

"Я закликаю всіх мешканців без нагальної потреби не перебувати на вулиці, не перебувати у дворах, а залишатися в захищеніших місцях та укриттях. Скорочення інтенсивності вогню — це хибне враження", — наголошує голова ХОДА. Спрогнозувати наступні дії ворога дуже складно, констатує Синєгубов.

Наразі українські війська проводять активні бойові дії в Ізюмському напрямку. "Наші Збройні Сили тримають свої позиції, тримають оборону Харкова. Ворожої авіації над Харковом сьогодні не зафіксовано, як і безпілотних розвідувальних апаратів", — додав Синєгубов.

Нагадаємо, що Олексій Арестович пояснив посилення обстрілів Харкова спробою РФ показати хоч якийсь результат до Великодня. Російські окупанти не розраховують взяти Харків, але прагнуть запобігти наступу Збройних Сил України.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповідав про масовані обстріли міста у Вербну неділю.