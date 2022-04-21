Австрийский аналитик Том Купер также подчеркнул, что авиация РФ уменьшила свою активность. Им приходится более тщательно продумывать операции из-за укрепления украинской системы ПВО

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Войска РФ действуют строго по методичкам и очень предсказуемо. Вместе с тем Запад наконец начал поставлять тяжелое оружие Украине. Об этом сообщается в анализе австрийского военного аналитика Тома Купера за 19-20 числа апреля.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Вторжение РФ в Украину — НАТО начало поставку тяжелых вооружений

Свой разбор Купер начал с того, что НАТО передает украинской армии много тяжелого вооружение. США передает 18 гаубиц 155-мм калибра М777. Также ведутся работы по передаче "более здоровых вещей", например, РСЗО М142 HIMARS.

Канада, Франция и Великобритания также анонсировали передачу артиллерии, БТР, броневиков, ПЗРК и даже противокорабельных ракет.

[ + – ] Нидерланды передадут САУ PzH200, а Германия снаряды к ним

Это может натолкнуть на мысли, что количество поставляемой техники недостаточно. Однако Купер обращает внимание на такие моменты:

Общее количество оружия На баланс сил будет влиять комбинация огневой мощи и точности плюс мобильность.

Аргументирует аналитик это тем, что действия главы Генштаба РФ крайне ортодоксальны и предсказуемы. Вместе с тем им не хватает командной инфраструктуры, войск и техники. У них нет возможности вести наступление на оперативном уровне.

"Любые дискуссии о том, может ли Дворников ввести новый командный уровень — поверх Южного военного округа и с конкретной целью ведения этого "большого наступления" — совершенно бессмысленны. У армии РФ нет ни опыта, ни возможностей проведения операций, которые многие на Западе все еще ожидают от него", — подчеркивает Купер, добавляя, что возможно, это касается и Украины.

Несмотря на все пополнения в районе Изюма, войскам РФ все же пришлось вывести несколько частей в Россию для "восстановления боеспособности".

Украинское ПВО усилилось — обстановка в воздухе

В США заявили о пополнении парка ВВС Украины. Многие наблюдатели посчитали, что вероятно, речь идет о поставке румынских МиГ-21 и польско-словацко-болгарских МиГ-29. В командовании ВВС Украины отметили, что речь идет только о поставках деталей.

Российская авиация совершает в день около 200 вылетов. Из Беларуси выведена большая часть боевой авиации на юго-запад РФ. Уменьшение полетов эксперт связывает с улучшением украинской системой ПВО.

Воздушно-космическим силам РФ приходится более тщательно планировать свои операции. Истребители и бомбардировщики объединяют в "ударные комплексы", включая самолеты РЭБ, для лучшей взаимной защиты. Особенно активны такие формирования ночью.

Удары вглубь Украины наносятся исключительно крылатыми ракетами, выпущенными с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 или боевых кораблей ВМФ России в Черном море. Также обстреливают баллистическими ракетами типа "Искандер" и "Точки". Время от времени русские используют свою тактическую авиацию.

Купер отмечает уменьшение количество ракетных ударов. Это связано с сокращением общих запасов ракет у ВКС РФ. Промышленность имеет ограниченные возможности для их замещения, а война длится гораздо дольше, чем планировалось. Именно по этой причине ВС РФ используют даже противокорабельные ракеты "Бал" для ударов по наземным целям.

[ + – ] Противокорабельный комплекс "Бал"

Свидетельством усиления украинского ПВО является события 19 апреля. Системам удалось обнаружить активность стратегических бомбардировщиков ВКС РФ над Каспийским морем. А вечером в районе 22:00 были сбиты две крылатые ракеты, летевшие в Ивано-Франковск. Утром следующего дня была сбита еще одна крылатая ракета и истребитель-бомбардировщик.

Несмотря на панические сообщения Запада, ВС РФ не могут помешать поставкам оружия Украине

"Русским не удалось поразить ни одну из партий западного оружия, поступающего в Украину. Это и неудивительно: у них нет средств их найти и отследить, а уж тем более атаковать. Поэтому и пытаются перекрыть возможные склады и крупные железнодорожные ветки на западе Украины. Эффект настолько слабый, что ВСУ не страдают от нехватки топлива, хотя все это надо возить на поезде из Польши и Румынии", — пишет Купер.

Битва за Донбасс — у Украины мало "хороших новостей"

Как пишет аналитик, несмотря на сообщения об остановке широко анонсированного наступления ВС РФ на всем 480-километровом фронте, на востоке Украины мало хороших новостей.

Контрнаступление в районе 92-й механизированной бригады южнее Чугуева в направлении Купянска было остановлено ВС РФ. Начиналась она успешно — освобождением Лебяжье и Базалиевки в сторону временно оккупированного Купянска. ВСУ также освободили Шевченково, что всего в 35 км от Купянска.

[ + – ] Примерное перемещение ВСУ

Ситуация для российских войск стала слишком угрожающей. Купянск имеет огромное значение для ВС РФ. Там находятся штабы 35-й и 25-й общевойсковых армий. Также там находится крупный мост через реку Оскол и железнодорожный узел. 92-ю бригаду остановили при попытке наступления в сторону Михайловки и Боровского.

Действия 92-й бригады замедлили войска РФ на продвижении в изюмском направлении. Бойцы дали 2-3 суток, если не больше, на подготовку к обороне на юг и юго-восток от Изюма. Киев может перебросить туда подкрепления.

ВС РФ не смогут окружить украинскую армию

Украинская контратака выявила критическую нехватку подразделений и невежество российского Генштаба. Для прорыва южнее Изюма ВС РФ сосредоточили 20 батальнно-тактических групп. При это для их прикрытия привлекли разбитые БТГ из 144-й мотострелковой дивизии для защиты западного фланга.

Как только ВСУ ударили по бойцам 144-й дивизии, возник серьезный кризис, и части, наступавшие в южном направлении, пришлось перебрасывать для противодействия. С этой точки зрения, это также является подтверждением того, что у ВС РФ попросту недостаточно сил, для пробития украинских рубежей и углубления в центрально-восточную Украину. Российская армия не сможет охватить украинские силы вдоль зоны ООС.

Армия агрессора продвигается на Донбассе

ВС РФ могут доставлять украинской армии всевозможные трудности:

Авиация РФ нанесла удары по командным пунктам в Гусаревке и Андреевке. Также заявили об уничтожении ЗРК "Оса-АКМ".

[ + – ] Нанесение удара по Гусаревке [ + – ] Удар по Андреевке

Российские войска захватили Дубравное и атакуют Долгенькое к югу от Изюма.

[ + – ] Войска РФ захватили Дубровное и ведут бои за Долгенькое

ВСУ пришлось покинуть Пески Радьковские и отойти к Лозовой недалеко от Изюма. Также под Коровьим Яром был сбит украинский Ми-8.

[ + – ] Отход ВСУ в Лозовую

Российские войска захватили Кременную и двигаются по направлению на Лиман.

[ + – ] Движение ВС РФ

Несмотря на развертывание 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии и грузинского батальона, вероятно, ВСУ потеряли большую часть Рубежного. Город является важной позицией к северо-западу от Северодонецка.

[ + – ] Продвижение ВС РФ на Рубежное

Российские войска наступают на Попасную. Украинские военные защищаются среди развалин города.

[ + – ] Продвижение войск РФ на Попасную

Украинские военные отбили все попытки штурмовать Торецкое и Авдеевку. У Купера нет сомнений, что войска РФ там понесли тяжелые потери вместе с пророссийскими боевиками ОРДЛО. Однако ВСУ не смогут там находится вечно.

[ + – ] Попытки атаковать Авдеевку и Торецк не увенчались успехом

Также вечером 19 апреля пророссийские боевики вместе с ВС РФ пошли в контратаку на Марьинку, однако ее результаты неизвестны.

Подытоживая Купер утверждает, что большое наступление в битве за Донбасс не остановлено. Оно идет полным ходом.

Из позитива военный аналитик выделяет только данные о том, что мобилизация в ОРДЛО достигла относительно немногого. Вместо этого Москва теперь все больше зависит от ЧВК "Вагнера", чтобы восполнять потери. Утверждается, что будет сформировано 10 формирований соразмерных БТГ.

Мариуполь — украинские военные сосредоточены на "Азовстали"

Купер отмечает, что он упустил объединение полка "Азов" с морпехами из 36-й бригады в своих предыдущих отчетах. При отходе на территорию "Азовстали" "Азовцы" смогли эвакуировать 500 бойцов из Нацполиции и пограничных войск. Купер утверждает, что все уцелевшие военные сосредоточены на заводе "Азовсталь".

[ + – ] Карта контроля Мариуполя

Оккупационные власти ОРДО заявили о "прекращении огня" для эвакуации мирных жителей. Также было предложено "эвакуироваться" защитникам Мариуполя. Это было вечером 20 апреля. Ничего из озвученного не реализовалось. Вместо этого в Мариуполь ввели "сомалийский батальон" из оккупационных формирований ОРДО.

Напомним, ВСУ сбили российский истребитель в небе над Изюмом.