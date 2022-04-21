Действия ВС РФ на Донбассе крайне предсказуемы, - разбор боев военным аналитиком (карты)
Австрийский аналитик Том Купер также подчеркнул, что авиация РФ уменьшила свою активность. Им приходится более тщательно продумывать операции из-за укрепления украинской системы ПВО
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Войска РФ действуют строго по методичкам и очень предсказуемо. Вместе с тем Запад наконец начал поставлять тяжелое оружие Украине. Об этом сообщается в анализе австрийского военного аналитика Тома Купера за 19-20 числа апреля.
Вторжение РФ в Украину — НАТО начало поставку тяжелых вооружений
Свой разбор Купер начал с того, что НАТО передает украинской армии много тяжелого вооружение. США передает 18 гаубиц 155-мм калибра М777. Также ведутся работы по передаче "более здоровых вещей", например, РСЗО М142 HIMARS.
Канада, Франция и Великобритания также анонсировали передачу артиллерии, БТР, броневиков, ПЗРК и даже противокорабельных ракет.
Это может натолкнуть на мысли, что количество поставляемой техники недостаточно. Однако Купер обращает внимание на такие моменты:
- Общее количество оружия
- На баланс сил будет влиять комбинация огневой мощи и точности плюс мобильность.
Аргументирует аналитик это тем, что действия главы Генштаба РФ крайне ортодоксальны и предсказуемы. Вместе с тем им не хватает командной инфраструктуры, войск и техники. У них нет возможности вести наступление на оперативном уровне.
"Любые дискуссии о том, может ли Дворников ввести новый командный уровень — поверх Южного военного округа и с конкретной целью ведения этого "большого наступления" — совершенно бессмысленны. У армии РФ нет ни опыта, ни возможностей проведения операций, которые многие на Западе все еще ожидают от него", — подчеркивает Купер, добавляя, что возможно, это касается и Украины.
Несмотря на все пополнения в районе Изюма, войскам РФ все же пришлось вывести несколько частей в Россию для "восстановления боеспособности".
Украинское ПВО усилилось — обстановка в воздухе
В США заявили о пополнении парка ВВС Украины. Многие наблюдатели посчитали, что вероятно, речь идет о поставке румынских МиГ-21 и польско-словацко-болгарских МиГ-29. В командовании ВВС Украины отметили, что речь идет только о поставках деталей.
Российская авиация совершает в день около 200 вылетов. Из Беларуси выведена большая часть боевой авиации на юго-запад РФ. Уменьшение полетов эксперт связывает с улучшением украинской системой ПВО.
Воздушно-космическим силам РФ приходится более тщательно планировать свои операции. Истребители и бомбардировщики объединяют в "ударные комплексы", включая самолеты РЭБ, для лучшей взаимной защиты. Особенно активны такие формирования ночью.
Удары вглубь Украины наносятся исключительно крылатыми ракетами, выпущенными с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 или боевых кораблей ВМФ России в Черном море. Также обстреливают баллистическими ракетами типа "Искандер" и "Точки". Время от времени русские используют свою тактическую авиацию.
Купер отмечает уменьшение количество ракетных ударов. Это связано с сокращением общих запасов ракет у ВКС РФ. Промышленность имеет ограниченные возможности для их замещения, а война длится гораздо дольше, чем планировалось. Именно по этой причине ВС РФ используют даже противокорабельные ракеты "Бал" для ударов по наземным целям.
Свидетельством усиления украинского ПВО является события 19 апреля. Системам удалось обнаружить активность стратегических бомбардировщиков ВКС РФ над Каспийским морем. А вечером в районе 22:00 были сбиты две крылатые ракеты, летевшие в Ивано-Франковск. Утром следующего дня была сбита еще одна крылатая ракета и истребитель-бомбардировщик.
Несмотря на панические сообщения Запада, ВС РФ не могут помешать поставкам оружия Украине
"Русским не удалось поразить ни одну из партий западного оружия, поступающего в Украину. Это и неудивительно: у них нет средств их найти и отследить, а уж тем более атаковать. Поэтому и пытаются перекрыть возможные склады и крупные железнодорожные ветки на западе Украины. Эффект настолько слабый, что ВСУ не страдают от нехватки топлива, хотя все это надо возить на поезде из Польши и Румынии", — пишет Купер.
Битва за Донбасс — у Украины мало "хороших новостей"
Как пишет аналитик, несмотря на сообщения об остановке широко анонсированного наступления ВС РФ на всем 480-километровом фронте, на востоке Украины мало хороших новостей.
Контрнаступление в районе 92-й механизированной бригады южнее Чугуева в направлении Купянска было остановлено ВС РФ. Начиналась она успешно — освобождением Лебяжье и Базалиевки в сторону временно оккупированного Купянска. ВСУ также освободили Шевченково, что всего в 35 км от Купянска.
Ситуация для российских войск стала слишком угрожающей. Купянск имеет огромное значение для ВС РФ. Там находятся штабы 35-й и 25-й общевойсковых армий. Также там находится крупный мост через реку Оскол и железнодорожный узел. 92-ю бригаду остановили при попытке наступления в сторону Михайловки и Боровского.
Действия 92-й бригады замедлили войска РФ на продвижении в изюмском направлении. Бойцы дали 2-3 суток, если не больше, на подготовку к обороне на юг и юго-восток от Изюма. Киев может перебросить туда подкрепления.
ВС РФ не смогут окружить украинскую армию
Украинская контратака выявила критическую нехватку подразделений и невежество российского Генштаба. Для прорыва южнее Изюма ВС РФ сосредоточили 20 батальнно-тактических групп. При это для их прикрытия привлекли разбитые БТГ из 144-й мотострелковой дивизии для защиты западного фланга.
Как только ВСУ ударили по бойцам 144-й дивизии, возник серьезный кризис, и части, наступавшие в южном направлении, пришлось перебрасывать для противодействия. С этой точки зрения, это также является подтверждением того, что у ВС РФ попросту недостаточно сил, для пробития украинских рубежей и углубления в центрально-восточную Украину. Российская армия не сможет охватить украинские силы вдоль зоны ООС.
Армия агрессора продвигается на Донбассе
ВС РФ могут доставлять украинской армии всевозможные трудности:
Авиация РФ нанесла удары по командным пунктам в Гусаревке и Андреевке. Также заявили об уничтожении ЗРК "Оса-АКМ".
Российские войска захватили Дубравное и атакуют Долгенькое к югу от Изюма.
ВСУ пришлось покинуть Пески Радьковские и отойти к Лозовой недалеко от Изюма. Также под Коровьим Яром был сбит украинский Ми-8.
Российские войска захватили Кременную и двигаются по направлению на Лиман.
Несмотря на развертывание 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии и грузинского батальона, вероятно, ВСУ потеряли большую часть Рубежного. Город является важной позицией к северо-западу от Северодонецка.
Российские войска наступают на Попасную. Украинские военные защищаются среди развалин города.
Украинские военные отбили все попытки штурмовать Торецкое и Авдеевку. У Купера нет сомнений, что войска РФ там понесли тяжелые потери вместе с пророссийскими боевиками ОРДЛО. Однако ВСУ не смогут там находится вечно.
Также вечером 19 апреля пророссийские боевики вместе с ВС РФ пошли в контратаку на Марьинку, однако ее результаты неизвестны.
Подытоживая Купер утверждает, что большое наступление в битве за Донбасс не остановлено. Оно идет полным ходом.
Из позитива военный аналитик выделяет только данные о том, что мобилизация в ОРДЛО достигла относительно немногого. Вместо этого Москва теперь все больше зависит от ЧВК "Вагнера", чтобы восполнять потери. Утверждается, что будет сформировано 10 формирований соразмерных БТГ.
Мариуполь — украинские военные сосредоточены на "Азовстали"
Купер отмечает, что он упустил объединение полка "Азов" с морпехами из 36-й бригады в своих предыдущих отчетах. При отходе на территорию "Азовстали" "Азовцы" смогли эвакуировать 500 бойцов из Нацполиции и пограничных войск. Купер утверждает, что все уцелевшие военные сосредоточены на заводе "Азовсталь".
Оккупационные власти ОРДО заявили о "прекращении огня" для эвакуации мирных жителей. Также было предложено "эвакуироваться" защитникам Мариуполя. Это было вечером 20 апреля. Ничего из озвученного не реализовалось. Вместо этого в Мариуполь ввели "сомалийский батальон" из оккупационных формирований ОРДО.
Напомним, ВСУ сбили российский истребитель в небе над Изюмом.