Австрійський аналітик Том Купер також наголосив, що авіація РФ зменшила свою активність. Їм доводиться ретельніше продумувати операції через зміцнення української системи ППО.

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Війська РФ діють чітко за методиками і дуже передбачувано. Водночас Захід нарешті почав постачати важку зброю Україні. Про це повідомляється в аналізі австрійського військового аналітика Тома Купера за 19-20 квітня.

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Вторгнення РФ в Україну — НАТО почало постачання важких озброєнь

Свій розбір Купер почав із того, що НАТО передає українській армії багато важкого озброєння. США передає 18 гаубиць 155 мм калібру М777. Також ведуться роботи з передавання "потужніших речей", наприклад, РСЗВ М142 HIMARS.

Канада, Франція і Великобританія також анонсували передавання артилерії, БТР, броньовиків, ПЗРК і навіть протикорабельних ракет.

[ + – ] Нідерланди передадуть САУ PzH200, а Німеччина — снаряди до них

Це може наштовхнути на думки, що кількості техніки, яка поставляється, недостатньо. Однак Купер звертає увагу на такі моменти:

Загальна кількість зброї. На баланс сил впливатиме комбінація вогневої потужності та точності плюс мобільність.

Аргументує аняалітик це тим, що дії глави Генштабу РФ вкрай ортодоксальні та передбачувані. Водночас їм не вистачає командної інфраструктури, військ і техніки. Вони не мають можливості вести наступ на оперативному рівні.

"Будь-які дискусії про те, чи може Дворніков представити новий командний рівень — поверх Південного військового округу і з конкретною метою ведення цього "великого наступу" — абсолютно безглузді. В армії РФ немає ні досвіду, ні можливостей проведення операцій, які багато хто на Заході все ще очікують від нього", — наголошує Купер, додаючи, що можливо, це стосується й України.

Незважаючи на всі поповнення в районі Ізюма, військам РФ все ж таки довелося вивести кілька частин у Росію для "відновлення боєздатності".

Українське ППО посилилося — ситуація у повітрі

У США заявили про поповнення парку ВПС України. Багато спостерігачів вважають, що, ймовірно, йдеться про постачання румунських МіГ-21 та польсько-словацько-болгарських МіГ-29. У командуванні ВПС України зазначили, що йдеться лише про постачання деталей.

Російська авіація здійснює на день приблизно 200 вильотів. З Білорусі виведено більшість бойової авіації на південний захід РФ. Зменшення польотів експерт пов'язує з покращенням української системи ППО.

Повітряно-космічним силам РФ доводиться ретельніше планувати свої операції. Винищувачі та бомбардувальники об'єднують в "ударні комплекси", враховуючи літаки РЕБ, для кращого взаємного захисту. Особливо активними є такі формування вночі.

Удари вглиб України завдаються виключно крилатими ракетами, випущеними з бомбардувальників Ту-95 та Ту-160 або бойових кораблів ВМФ Росії у Чорному морі. Також обстрілюють балістичними ракетами типу "Іскандер" і "Точки". Іноді росіяни використовують свою тактичну авіацію.

Купер зазначає зменшення кількості ракетних ударів. Це пов'язано зі скороченням загальних запасів ракет у ПКС РФ. Промисловість має обмежені можливості їхнього заміщення, а війна триває набагато довше, ніж планувалося. Саме з цієї причини ЗС РФ використовують навіть протикорабельні ракети "Бал" для ударів по наземних цілях.

[ + – ] Протикорабельний комплекс "Бал"

Свідченням посилення української ППО є події 19 квітня. Системам вдалося виявити активність стратегічних бомбардувальників ПКС РФ над Каспійським морем. А ввечері приблизно о 22:00 було збито дві крилаті ракети, що летіли до Івано-Франківська. Вранці наступного дня було збито ще одну крилату ракету та винищувач-бомбардувальник.

Незважаючи на панічні повідомлення Заходу, ЗС РФ не можуть завадити постачанню зброї Україні

"Росіянам не вдалося уразити жодну з партій західної зброї, що надходить в Україну. Це й не дивно: у них немає засобів їх знайти і відстежити, а тим більше атакувати. Тому й намагаються перекрити можливі склади та великі залізничні гілки на заході України. Ефект настільки слабкий, що ЗСУ не страждають від нестачі палива, хоча все це треба возити потягом із Польщі та Румунії", — пише Купер.

Битва за Донбас — в України мало "хороших новин"

Як пише аналітик, незважаючи на повідомлення про зупинення широко анонсованого наступу ЗС РФ на всьому 480-кілометровому фронті, на сході України мало добрих новин.

Контрнаступ у районі 92-ї механізованої бригади на південь від Чугуєва у напрямку Куп'янська було зупинено ЗС РФ. Починався він успішно — визволенням Леб'яжого та Базаліївки у бік тимчасово окупованого Куп'янська. ЗСУ також звільнили Шевченкове, що лише за 35 км від Куп'янська.

[ + – ] Приблизне переміщення ЗСУ

Ситуація для російських військ стала надто загрозливою. Куп'янськ має значення для ЗС РФ. Там знаходяться штаби 35-ї та 25-ї загальновійськових армій. Також там знаходиться великий міст через річку Оскол і залізничний вузол. 92-у бригаду зупинили під час спроби наступу в бік Михайлівки та Боровського.

Дії 92-ї бригади уповільнили війська РФ на просуванні в ізюмському напрямку. Бійці дали 2-3 доби, якщо не більше, на підготовку до оборони на південь і південний схід від Ізюма. Київ може перекинути туди підкріплення.

ЗС РФ не зможуть оточити українську армію

Українська контратака виявила критичну нестачу підрозділів і невігластво російського Генштабу. Для прориву південніше Ізюма ЗС РФ зосередили 20 батально-тактичних груп. При цьому для їх прикриття залучили розбиті БТГ зі 144-ї мотострілецької дивізії для захисту західного флангу.

Щойно ЗСУ вдарили по бійцях 144-ї дивізії, виникла серйозна криза, і частини, що наступали у південному напрямку, довелося перекидати для протидії. З цієї точки зору, це також є підтвердженням того, що в ЗС РФ просто недостатньо сил для пробиття українських рубежів і заглиблення в центрально-східну Україну. Російська армія не зможе охопити українські сили вздовж зони ООС.

Армія агресора просувається на Донбасі

ЗС РФ можуть завдавати українській армії всіляких труднощів:

Авіація РФ завдала ударів по командних пунктах у Гусарівці й Андріївці. Також заявили про знищення ЗРК "Оса-АКМ".

[ + – ] Нанесення удару по Гусарівці [ + – ] Удар по Андріївці

Російські війська захопили Дібрівне і атакують Довгеньке на південь від Ізюма.

[ + – ] Війська РФ захопили Дібрівне та ведуть бої за Довгеньке

ЗСУ довелося покинути Піски Радьківські та відійти до Лозової неподалік Ізюма. Також під Коров'ячим Яром був збитий український Мі-8.

[ + – ] Відхід ЗСУ в Лозову

Російські війська захопили Кремінну та рухаються у напрямку на Лиман.

[ + – ] Рух ЗС РФ

Незважаючи на розгортання 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії та грузинського батальйону, ймовірно, ЗСУ втратили більшу частину Рубіжного. Місто є важливою позицією на північний захід від Сєвєродонецька.

[ + – ] Просування ЗС РФ на Рубіжне

Російські війська наступають на Попасну. Українські військові бороняться серед руїн міста.

[ + – ] Просування військ РФ на Попасну

Українські військові відбили всі спроби штурмувати Торецьке й Авдіївку. У Купера немає сумнівів, що війська РФ там зазнали тяжких втрат разом із проросійськими бойовиками ОРДЛО. Проте ЗСУ не зможуть там перебувати вічно.

[ + – ] Спроби атакувати Авдіївку та Торецьк не мали успіху

Також увечері 19 квітня проросійські бойовики разом із ЗС РФ пішли в контратаку на Мар'їнку, проте її результати невідомі.

Підсумовуючи Купер стверджує, що великий наступ у битві за Донбас не зупинено. Він триває повним ходом.

З позитиву військовий аналітик виділяє лише дані про те, що мобілізація в ОРДЛО досягла відносно небагато. Натомість Москва тепер дедалі більше залежить від ПВК "Вагнера", щоб поповнювати втрати. Стверджується, що буде сформовано 10 формувань пропорційних БТГ.

Маріуполь — українські військові зосереджені на "Азовсталі"

Купер зазначає, що він упустив об'єднання полку "Азов" із морпіхами з 36-ї бригади у своїх попередніх звітах. У процесі відходу на територію "Азовсталі" "Азовці" змогли евакуювати 500 бійців із Нацполіції та прикордонних військ. Купер стверджує, що всі вцілілі військові зосереджені на заводі "Азовсталь".

[ + – ] Карта контролю Маріуполя

Окупаційна влада ОРДО заявила про "припинення вогню" для евакуації мирних жителів. Також було запропоновано "евакуюватись" захисникам Маріуполя. Це було увечері 20 квітня. Нічого з озвученого не реалізувалося. Натомість у Маріуполь ввели "сомалійський батальйон" з окупаційних формувань ОРДО.

Нагадаємо, ЗСУ збили російський винищувач у небі над Ізюмом.