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Военный Фокус Российско-украинская война

Байден запретил связанным с РФ судам заходить в порты США (видео)

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Джо Байден, флаг США, фото
Фото: Getty Images | Президент США Джо Байден

Соответствующее решение является последним шагом по оказанию давления на Россию в связи с ее вторжением на территорию Украины.

Президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают судам, связанным с Россией, заходить в американские порты. Это принятое решение является последним шагом по оказанию давления на Россию в связи с ее вторжением в Украину. Об этом глава Белого дома сообщил во время нового обращения, которое транслировалось на YouTube.

В 2021 году российские суда совершили около 1800 заходов, что составляет небольшой процент от общего объема перевозок. Этот вопрос побудил администрацию Байдена провести тщательную проверку, чтобы убедиться, что запрет на российские суда не окажет серьезного влияния на цепочки поставок в США.

Напомним, что к странам Европы, запретившим российским судам заходить в свои порты, присоединилась еще и Эстония. Исключение официальный Таллин будет делать только для кораблей, терпящих бедствие.

Также Фокус писал, что эксперты прогнозируют авторынку РФ небывалый обвал. Даже оптимистические прогнозы предрекают снижение продаж на 50%. В сегменте б/у авто падение будет меньшим.