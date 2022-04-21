Байден заборонив пов'язаним з РФ судам заходити в порти США (відео)

Відповідне рішення є останнім кроком щодо тиску на Росію у зв'язку з її вторгненням на територію України.

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Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати забороняють судам, пов'язаним із Росією, заходити в американські порти. Це ухвалене рішення є останнім кроком щодо тиску на Росію у зв'язку з її вторгненням в Україну. Про це глава Білого дому повідомив під час нового звернення, яке транслювалось на YouTube.

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У 2021 році російські судна здійснили приблизно 1 800 заходів, що становить невеликий відсоток від загального обсягу перевезень. Це питання спонукало адміністрацію Байдена провести ретельну перевірку, щоб переконатися, що заборона на російські судна не вплине на ланцюжки поставок у США.

Нагадаємо, що до країн Європи, які заборонили російським судам заходити до своїх портів, приєдналася ще й Естонія. Виняток офіційний Таллінн робитиме тільки для кораблів, що зазнають лиха.

Також Фокус писав, що експерти прогнозують авторинку РФ небувалий обвал. Навіть оптимістичні прогнози пророкують зниження продажів на 50%. У сегменті вживаних авто падіння буде меншим.