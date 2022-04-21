"Полная изоляция": Подоляк подвел итоги второго месяца войны РФ с Украиной

Советник главы ОП рассказал, что решение России вторгнуться на территорию Украины принесло для нее только негативные последствия: падение экономики, большие потери, изоляцию и консолидацию Запада.

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Развязав войну с Украиной, Россия показала, что не совсем понимает, как устроен современный мир. Таким образом Кремль оказался в полной политической и экономической изоляции, а Украина и Запад консолидированы, как никогда. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента и член переговорной группы с Россией Михаил Подоляк в Twiitter.

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"Развязав эту войну, Кремль показал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022 году. Российские власти провели мастер-класс по многоходовочкам, или как переиграть в шахматы самих себя. Как следствие – полная политическая и экономическая изоляция", — написал он.

Чего достигла Россия, начав полномасштабное вторжения в Украину

Украина объединенная, как никогда.

Запад консолидирован.

Пророссийские лоббисты не имеют будущего.

"Северный поток — 2" остановлен навсегда.

Российская экономика падает.

Российские военные терпят тысячные потери.

Напомним, 18 апреля Подоляк заявил, что международные санкции начинают действовать на экономику России. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что страна находится на пороге большого финансового кризиса.

Ранее, 14 апреля советник главы ОП рассказал, что начав войну в Украине, Россия "получит НАТО в получасе езды от Санкт-Петербурга". По его словам, одним из последствий вторжения из-за вторжения в Украину будет вступление в Альянс Швеции и Финляндии.