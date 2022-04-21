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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Повна ізоляція": Подоляк підбив підсумки другого місяця війни РФ з Україною

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Михайло Подоляк
Фото: Getty Images | Радник голови ОП Михайло Подоляк

Радник голови ОП розповів, що рішення Росії вторгнутися на територію України принесло для неї лише негативні наслідки: падіння економіки, великі втрати, ізоляцію та консолідацію Заходу.

Розв'язавши війну з Україною, Росія показала, що не зовсім розуміє, як влаштований сучасний світ. Таким чином Кремль опинився у повній політичній та економічній ізоляції, а Україна та Захід консолідовані як ніколи. Таку думку висловив радник глави Офісу президента та член переговорної групи з Росією Михайло Подоляк у Twiitter.

"Розв'язавши цю війну, Кремль показав, що зовсім не розуміє, як влаштований світ у 2022 році. Російська влада провела майстер-клас з багатоходівок, або як переграти в шахи самих себе. Як наслідок — повна політична та економічна ізоляція", — написав він.

Чого досягла Росія, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну

  • Україна об'єднана як ніколи.
  • Захід консолідований.
  • Проросійські лобісти не мають майбутнього.
  • "Північний потік-2" зупинено назавжди.
  • Російська економіка знижується.
  • Російські військові зазнають тисячних втрат.

Нагадаємо, 18 квітня Подоляк заявив, що міжнародні санкції починають діяти на економіку Росії. Глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила про те, що країна перебуває на порозі великої фінансової кризи.

Раніше, 14 квітня радник голови ОП розповів, що розпочавши війну в Україні, Росія "отримає НАТО за пів години їзди від Санкт-Петербурга". За його словами, одним із наслідків вторгнення через вторгнення в Україну буде вступ до Альянсу Швеції та Фінляндії.