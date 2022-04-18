Санкції проти РФ починають потроху збивати пиху, — Подоляк

Глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила про те, що країна перебуває на порозі великої фінансової кризи.

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Керівниця російського Центробанку Ельвіра Набіулліна під час виступу перед депутатами Держдуми заявила про велику кризу, на порозі якої опинилася Російська Федерація. Про це у своєму офіційному телеграм-каналі написав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Чиновник зазначив, що санкції, які ввели проти Росії країни Євросоюзу та США, почали впливати на економіку Росії. Такого висновку він дійшов, аналізуючи промову Набіулліної в російському парламенті.

"По-перше, період, коли економіка може продовжувати жити на запасах, закінчено і закінчиться він у II-III кварталі цього року.

По-друге, найближчим часом Росія остаточно перестане стримувати інфляцію. Для цього просто не буде ресурсів. І ціни дуже зростуть. Водночас виникнуть системні дефіцити.

І, по-третє, після введення нинішніх санкцій Росія одразу залишилася з половиною своїх золотовалютних резервів. Залишок резервів — це юані та золото, з якими неможливо нормально регулювати ситуацію під час санкцій. І висновок простий: рух униз завжди відбувається через прискорення. Бажано прискорюватися якнайшвидше", — написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Фокус наводив слова українського економіста Віталія Шапрана, який зазначив, що Центробанку Росії нема чим "гасити" девальвацію рубля. За його словами, Росія, спалюючи доступні залишки незаморожених санкціями золотовалютних резервів центробанку, намагається утримувати рубль від девальвації. Проте агресора можуть очікувати нові курсові потрясіння.

Також раніше стало відомо, що Росія фактично оголосила дефолт по зовнішньому боргу. Влада РФ хотіла розрахуватися рублями з кредиторами за доларові облігації. Москві дали на місяць пільговий період, але з урахуванням санкцій Заходу це їй навряд чи допоможе.