Санкции против РФ начинают понемногу сбивать спесь, — Подоляк

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что страна находится на пороге большого финансового кризиса.

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Руководитель российского Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления перед депутатами Госдумы заявила о большом кризисе, на пороге которого оказалась Российская Федерация. Об этом в своем официальном телеграм-канале написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Чиновник отметил, что санкции, которые ввели против России страны Евросоюза и США, начали оказывать воздействие на экономику России. К такому выводу он пришел, анализируя речь Набиуллиной в российском парламенте.

"Во-первых, период, когда экономика может продолжать жить на запасах, окончен, и истечет он во II-III квартале этого года.

Во-вторых, в ближайшее время Россия окончательно перестанет сдерживать инфляцию. Для этого просто не будет ресурсов. И цены очень сильно возрастут. В то же время, возникнут системные дефициты.

И в-третьих, после введения нынешних санкций Россия сразу осталась с половиной своих золотовалютных резервов. Остаток резервов — это юани и золото, с которыми невозможно нормально регулировать ситуацию во время санкций. И вывод прост: движение вниз всегда происходит из-за ускорения. Желательно ускоряться как можно скорее", — написал Подоляк.

Напомним, ранее Фокус приводил слова украинского экономиста Виталия Шапрана, который отметил, что Центробанку России нечем "гасить" девальвацию рубля. По его словам, Россия, сжигая доступные остатки незамороженных санкциями золотовалютных резервов центробанка, пытается удерживать рубль от девальвации. Однако агрессора могут ожидать новые курсовые потрясения.

Также ранее стало известно, что Россия фактически объявила дефолт по внешнему долгу. Власти РФ хотели рассчитаться рублями с кредиторами за долларовые облигации. Москве дали на месяц льготный период, но с учетом санкций Запада, это ей вряд ли поможет.