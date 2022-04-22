Армия РФ собирает остатки Bayraktar и украинских вертолетов для провокаций в России

По информации экснардепа Высоцкого, провокации готовятся в нескольких приграничных с Украиной областях.

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Российские войска собирают обломки сбитых беспилотников Bayraktar и украинских вертолетов для провокаций на территории России. Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Высоцкий.

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По информации источников, РФ собирает обломки Байрактаров, чтобы совершать провокации на территории следующих областей:

Белгородской

Курской

Брянской

ФСБ вместе с Минобороны РФ планирует устроить масштабные провокации на своей территории с подрывом объектов жилой инфраструктуры и в жилмассивах. По плану на месте "терактов" будут обнаружены обломки украинской авиационной техники, которую якобы собьет российское ПВО.

При этом Высоцкий отметил, что украинские спецслужбы владеют информацией о провокациях в полном объеме. Ныне в отдельных населенных пунктах на границе с Украиной уже провели частичную эвакуацию населения. Это было сделано после инспирированных звонков ФСБ о минированиях. Он также добавил, что до провокаций РФ остались "считанные часы".

Напомним, 21 апреля ФСБ заявили о срыве подготовки теракта в оккупированном Крыму. Участники крымскотатарского добровольческого батальона "Крым" якобы готовились подорвать железную дорогу.

15 апреля РФ обвинила Украину в обстрелах Белгорода и Курской области.