Армія РФ збирає залишки Bayraktar та українських вертольотів для провокацій у Росії

За інформацією екснардепа Висоцького, провокації готуються у кількох прикордонних з Україною областях.

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Російські війська збирають уламки збитих безпілотників Bayraktar та українських гелікоптерів для провокацій на території Росії. Про це повідомив екснардеп Сергій Висоцький.

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За інформацією джерел, РФ збирає уламки Байрактарів, щоб здійснювати провокації на території таких областей:

Бєлгородській;

Курській;

Брянській.

ФСБ разом із Міноборони РФ планує влаштувати масштабні провокації на своїй території з підривом об'єктів житлової інфраструктури й у житлових масивах. За планом на місці "терактів" буде знайдено уламки української авіаційної техніки, яку нібито зіб'є російське ППО.

При цьому Висоцький зазначив, що українські спецслужби мають інформацію про провокації в повному обсязі. Нині в окремих населених пунктах на кордоні з Україною провели часткову евакуацію населення. Це було зроблено після інспірованих дзвінків ФСБ про мінування. Він також додав, що до провокацій РФ залишилися "лічені години".

Нагадаємо, 21 квітня ФСБ заявили про зрив підготовки теракту в окупованому Криму. Учасники кримськотатарського добровольчого батальйону "Крим" нібито готувалися підірвати залізницю.

15 квітня РФ звинуватила Україну в обстрілах Бєлгорода та Курської області.