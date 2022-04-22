РосСМИ готовят почву для провокаций российских военных на Пасху, — СБУ

Верующих призывают быть осторожными во время Пасхальных праздников — враг может устроить провокации.

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Российская пропаганда распространяет информацию о применении насилия в отношении верующих во время Пасхальных праздников и религиозных богослужений в храмах на территории страны. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Таким образом российские СМИ подготавливают почву для провокаций со стороны армии РФ. "Они заранее перекладывают ответственность за них на представителей "националистических объединений", — уточняют правоохранители.

В пресс-службе СБУ считают, что "у врага хватит подлости", чтобы устроить провокации даже непосредственно в воскресенье, 24 апреля, то есть непосредственно в день празднования Пасхи. В связи с этим верующих просят быть очень осторожными и помнить о комендантском часе, установленном местными администрациями.

Действительно, в ряде российских пабликов появились статьи на соответствующую тематику. Так, информационное агентство URA.RU 20 апреля написало, что "украинские националисты планируют массовые расстрелы на Пасху". Пропагандистское издание уточняет, что "нацбаты готовят провокации в прифронтовой зоне Днепропетровской, Запорожской и Харьковской области".

Похожая информация приводится и в Telegram-канале луганских боевиков "ЛуганскИнформЦентрZ". Здесь сообщается, что "кровавую провокацию готовят с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и РСЗО (реактивных систем залпового огня), огонь будет направлен на церкви, храмы, и верующих, которые придут на службы".

В свою очередь, Служба безопасности Украины обещает приложить все усилия, чтобы Пасха в Украине прошла безопасно. В то же время людей просят не скапливаться в храмах, а главам церквей рекомендуют минимизировать количество верующих во время богослужений.

Также пресс-служба СБУ напоминает украинцам, что вражеская армия не щадит культовых сооружений, разрушая их в разных регионах страны.

Напомним, что Храм Преображения Господнего в Харькове попал под обстрел российских оккупантов.

Ранее Фокус сообщал, что войска РФ обстреляли церковь в Луганской области, пострадали священники.