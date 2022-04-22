РосСМИ готовят почву для провокаций российских военных на Пасху, — СБУ
Верующих призывают быть осторожными во время Пасхальных праздников — враг может устроить провокации.
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Российская пропаганда распространяет информацию о применении насилия в отношении верующих во время Пасхальных праздников и религиозных богослужений в храмах на территории страны. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Таким образом российские СМИ подготавливают почву для провокаций со стороны армии РФ. "Они заранее перекладывают ответственность за них на представителей "националистических объединений", — уточняют правоохранители.
В пресс-службе СБУ считают, что "у врага хватит подлости", чтобы устроить провокации даже непосредственно в воскресенье, 24 апреля, то есть непосредственно в день празднования Пасхи. В связи с этим верующих просят быть очень осторожными и помнить о комендантском часе, установленном местными администрациями.
Действительно, в ряде российских пабликов появились статьи на соответствующую тематику. Так, информационное агентство URA.RU 20 апреля написало, что "украинские националисты планируют массовые расстрелы на Пасху". Пропагандистское издание уточняет, что "нацбаты готовят провокации в прифронтовой зоне Днепропетровской, Запорожской и Харьковской области".
Похожая информация приводится и в Telegram-канале луганских боевиков "ЛуганскИнформЦентрZ". Здесь сообщается, что "кровавую провокацию готовят с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и РСЗО (реактивных систем залпового огня), огонь будет направлен на церкви, храмы, и верующих, которые придут на службы".
В свою очередь, Служба безопасности Украины обещает приложить все усилия, чтобы Пасха в Украине прошла безопасно. В то же время людей просят не скапливаться в храмах, а главам церквей рекомендуют минимизировать количество верующих во время богослужений.
Также пресс-служба СБУ напоминает украинцам, что вражеская армия не щадит культовых сооружений, разрушая их в разных регионах страны.
Напомним, что Храм Преображения Господнего в Харькове попал под обстрел российских оккупантов.
Ранее Фокус сообщал, что войска РФ обстреляли церковь в Луганской области, пострадали священники.