РосЗМІ готують підґрунтя для провокацій російських військових на Великдень, — СБУ

Вірянх закликають бути обережними під час Великодніх свят — ворог може влаштувати провокації.

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Російська пропаганда поширює інформацію про застосування насильства до вірян під час Великодніх свят та релігійних богослужінь у храмах на території країни. Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Так російські ЗМІ готують ґрунт для провокацій з боку армії РФ. "Вони заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників націоналістичних об'єднань", — уточнюють правоохоронці.

У пресслужбі СБУ вважають, що "у ворога вистачить підлості", щоби влаштувати провокації навіть безпосередньо в неділю, 24 квітня, тобто безпосередньо в день святкування Великодня. Через це вірян просять бути дуже обережними й пам'ятати про комендантську годину, встановлену місцевими адміністраціями.

Справді, в низці російських пабліків з'явилися статті на відповідну тематику. Так, інформаційне агентство URA.RU 20 квітня написало, що "українські націоналісти планують масові розстріли на Великдень". Пропагандистське видання уточнює, що "нацбати готують провокації у прифронтовій зоні Дніпропетровської, Запорізької та Харківської області".

Схожу інформацію наводять і в Telegram-каналі луганських бойовиків "ЛуганськІнформЦентрZ". Тут повідомляють, що "криваву провокацію готують із застосуванням тактичного ракетного комплексу "Точка-У" та РСЗВ (реактивних систем залпового вогню), вогонь направлять на церкви, храми та вірян, які прийдуть на служби".

Зі свого боку Служба безпеки України обіцяє докласти всіх зусиль, щоб Великдень в Україні пройшов безпечно. Водночас людей просять не накопичуватись у храмах, а главам церков рекомендують мінімізувати кількість вірян під час богослужінь.

Також пресслужба СБУ нагадує українцям, що ворожа армія не шкодує культових споруд, руйнуючи їх у різних регіонах країни.

Нагадаємо, що Храм Преображення Господнього у Харкові потрапив під обстріл російських окупантів.

Раніше Фокус повідомляв, що війська РФ обстріляли церкву на Луганщині, постраждали священники.