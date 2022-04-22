В Кремле не знают, как закончить войну в Украине без обрушения рейтинга Путина, — СМИ

По информации журналистов, окружение президента РФ из-за отсутствия адекватного сценария выхода из ситуации там решило "пустить все на самотек". При этом граждане выступают за войну "до победного".

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В Кремле уверены, что на данный момент нет сценариев, при которых российскому обществу можно было бы объяснить "выход" из войны в Украине без падения рейтинга власти. Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на три источника, близкие к Администрации президента (АП) РФ.

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"Посмотрели, покрутили — какого-то понятного сценария не просматривается. Поэтому (общественное) мнение к возможному проведению переговоров (и заключению мира) решили не готовить, пустили все на самотек", — сообщил журналистам один из собеседников.

При этом работники Кремля, по данным издания, уверены, что большинство россиян действительно воспринимают войну РФ против Украины как "борьбу с нацистами и нацизмом". В качестве подтверждения они приводят данные закрытых социологических опросов. В то же время никаких отражающих реальность независимых данных об уровне поддержки российским обществом войны, как утверждают авторы публикации, нет, так как провести соответствующие исследования в условиях пропаганды, репрессий и цензуры невозможно.

В то же время, в АП продолжают ориентироваться на собственные данные, на основании которых там считают, что "выходу общества из войны" может препятствовать "позиция многих представителей среднего класса", который, по мнению Кремля, поддерживает полномасштабную войну. Основываясь на тех же опросах в окружении президента РФ Владимира Путина думают, что "средний класс" выступает за войну "до победного": "(Нужно дойти) до Киева или даже до Львова. Отступать нельзя".

Один из источников журналистов объяснил, что эта прослойка российского общества поддерживает войну, так как у них пока есть "подушка накоплений": "Прямо сейчас обновлять технику большинству из них не надо. Доходы позволяют практически не замечать роста цен на продовольствие. Зато они чувствуют, что выступают за свою страну, за справедливость".

На фоне этого в Кремле боятся "возможного недовольства" со стороны российской общественности отступлением войск и продолжением переговоров между российской и украинской делегациями — власти РФ считают, что негодование может вылиться даже в уличные протесты. Собеседники издания объясняют эту версию тем, что пропаганда в России "переборщила с нагнетанием темы нацизма" в Украине — российские СМИ "слишком долго пестовали" память граждан о Великой Отечественной войне, а для того общества это является "сильным триггером".

При этом, как говорится в публикации, в АП публично поддерживают военную риторику, так как полагают, что уже слишком поздно спорить с общественным мнением, а "воевать придется до какого-то результата, который можно объявить победой". В то же время два политолога — один из которых ранее работал с Кремлем, а второй сотрудничает с ним до сих пор — в общении с журналистами выразили сомнение по поводу такого тезиса.

"Опираться на какую-то социологию сейчас странно. Люди, скорее, пассивны, они могут быть не против войны, но и не за нее. В Москве на машинах среднего класса букв Z что-то незаметно. Респонденты высказываются по инерции — даже, может, не кривят душой. Но это не воинственная поддержка. Сами воевать эти люди не готовы", — прокомментировал один из них.

Политологи уверены, что в случае "приглушения пропаганды" протестов от сторонников не произойдет — "граждане перестанут думать и говорить о нацистах, полностью переключатся на свои личные проблемы".

Напомним, 31 марта журналисты также сообщали, что в Администрации президента РФ работают над новой "идеологией" для объяснения гражданам "перемирия" с Украиной на фоне провала первоначального плана по захвату Киева.

Также СМИ писали, что некоторые высокопоставленные чиновники в Кремле встревожены растущими жертвами путинской войны в Украине и опасаются, что вторжение было катастрофической ошибкой.