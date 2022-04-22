У Кремлі не знають, як закінчити війну в Україні без обвалу рейтингу Путіна, — ЗМІ

За інформацією журналістів, оточення президента РФ через відсутність адекватного сценарію виходу із ситуації там вирішило "пустити все на самохід". Водночас громадяни виступають за війну "до переможного".

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У Кремлі впевнені, що зараз немає сценаріїв, за яких російському суспільству можна було б пояснити "вихід" із війни в Україні без падіння рейтингу влади. Про це повідомляє видання "Медуза" з посиланням на три джерела, близькі до Адміністрації президента (АП) РФ.

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"Подивилися, покрутили — якогось зрозумілого сценарію не проглядають. Тому (громадську) думку до можливого проведення переговорів (і укладання миру) вирішили не готувати, пустили все на самохід", — повідомив журналістам один зі співрозмовників.

Водночас працівники Кремля, за даними видання, впевнені, що більшість росіян справді сприймають війну РФ проти України як "боротьбу з нацистами та нацизмом". Як підтвердження, вони наводять дані закритих соціологічних опитувань. Водночас жодних незалежних даних, що показують реальність, про рівень підтримки російським суспільством війни, як стверджують автори публікації, немає, оскільки провести відповідні дослідження в умовах пропаганди, репресій і цензури неможливо.

Водночас в АП продовжують орієнтуватися на власні дані, на підставі яких там вважають, що "виходу суспільства з війни" може перешкоджати "позиція багатьох представників середнього класу", який, на думку Кремля, підтримує повномасштабну війну. Ґрунтуючись на тих же опитуваннях в оточенні президента РФ Володимира Путіна, думають, що "середній клас" виступає за війну "до переможного": "(Потрібно дійти) до Києва або навіть до Львова. Відступати не можна".

Одне з джерел журналістів пояснило, що цей прошарок російського суспільства підтримує війну, тому що в них поки що є "подушка накопичень": "Прямо зараз оновлювати техніку більшості з них не треба. Доходи дозволяють фактично не помічати зростання цін на продовольство. Зате вони відчувають, що виступають за свою країну, за справедливість.

На тлі цього у Кремлі бояться "можливого невдоволення" з боку російської громадськості відступом військ та продовженням переговорів між російською та українською делегаціями — влада РФ вважає, що обурення може вилитися навіть у вуличні протести. Співрозмовники видання пояснюють цю версію тим, що пропаганда в Росії "переборщила із нагнітанням теми нацизму" в Україні — російські ЗМІ "надто довго пестували" пам'ять громадян про Велику Вітчизняну війну, а для того суспільства це є "сильним тригером".

Водночас, як йдеться в публікації, в АП публічно підтримують воєнну риторику, бо вважають, що вже надто пізно сперечатися з громадською думкою, а "воювати доведеться до якогось результату, який можна оголосити перемогою". Водночас два політологи — один із яких раніше працював із Кремлем, а другий співпрацює з ним досі — спілкуючись із журналістами, висловили сумнів щодо такої тези.

"Опиратися на якусь соціологію зараз дивно. Люди, ймовірно, пасивні, вони можуть бути не проти війни, а й не за неї. В Москві на машинах середнього класу букв Z щось непомітно. Респонденти висловлюються за інерцією — навіть, може, не кривлять душею. Але це не войовнича підтримка. Самі воювати ці люди не готові", — прокоментував один із них.

Політологи впевнені, що в разі "придушення пропаганди" протестів від прихильників не станеться — "громадяни перестануть думати та говорити про нацистів, повністю перемикнуться на свої особисті проблеми".

Нагадаємо, 31 березня журналісти також повідомляли, що в Адміністрації президента РФ працюють над новою "ідеологією" для пояснення громадянам "перемир'я" з Україною на тлі провалу початкового плану захоплення Києва.

Також ЗМІ писали, що деякі високопосадовці у Кремлі стривожені зростальними жертвами путінської війни в Україні та побоюються, що вторгнення було катастрофічною помилкою.