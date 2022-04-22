"Культурное наследие": затонувший крейсер "Москва" получил новый статус в Украине (видео)

Согласно Конвенции ЮНЕСКО, все следы человеческой деятельности на дне Черного моря в пределах экономической деятельности нашего государства являются собственностью Украины.

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Затонувший в 80 милях от Одессы крейсер "Москва" внесен в реестр объектов культурной ценности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Согласно сообщению ведомства, затонувший крейсер получил номер 2064 в реестре. В Минобороны также пояснили, на каких основаниях затонувшее за 80 миль от Одессы судно теперь принадлежит Украине.

"Согласно Конвенции ЮНЕСКО, все следы человеческой деятельности на дне Черного моря в пределах экономической деятельности нашего государства являются собственностью Украины", — заявили в ведомстве.

Также отмечается, что в зоне, где затонул крейсер, глубина моря составляет 45-50 метров. По информации Министерства обороны, этот объект является самым большим из затонувших в Черном море.

"У нас сейчас на оформлении уже следующий морской объект культурного наследия, под номером 2065. Это пограничный сторожевой корабль "Изумруд", который по информации военно-морских сил Украины тоже потоплен. На сегодня мы ждем точных координат, чтобы понять, в каких водах он лежит. Но вообще, мы думаем, что наши государственные фонды будут пополнены многими образцами, а лучше — всем Черноморским флотом", — сказал Сергей Воронов, директор центрального военно-морского музея Украины.

Напомним, что крейсер "Москва" затонул в результате попадания двух украинских ракет "Нептун" вечером 13 апреля. Флагман российского Черноморского флота был подбит в штормовом море.

Министерство обороны РФ спустя сутки подтвердило затопление судна, заявив, что крейсер затонул при буксировке. Командование вражеской армии уверяло, что судно повредил "пожар от детонации боезапаса". Корабль не смог вернуть равновесие и затонул во время шторма.