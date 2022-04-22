"Культурна спадщина": крейсер "Москва", що затонув, отримав новий статус в Україні (відео)

Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО, всі сліди людської діяльності на дні Чорного моря в межах економічної діяльності нашої держави є власністю України.

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Крейсер "Москва", що затонув за 80 миль від Одеси, внесли в реєстр об'єктів культурної цінності України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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Згідно з повідомленням відомства, крейсер, що затонув, отримав номер 2064 у реєстрі. У Міноборони також пояснили, на яких підставах судно, що затонуло за 80 миль від Одеси, тепер належить Україні.

"Згідно з Конвенцією ЮНЕСКО, всі сліди людської діяльності на дні Чорного моря в межах економічної діяльності нашої держави є власністю України", — заявили у відомстві.

Також зазначається, що в зоні, де затонув крейсер, глибина моря становить 45-50 метрів. За інформацією Міністерства оборони, цей об'єкт є найбільшим із затонулих у Чорному морі.

"У нас зараз на оформленні вже наступний морський об'єкт культурної спадщини, під номером 2065. Це прикордонний сторожовий корабель "Ізумруд", який, за інформацією військово-морських сил України, теж потоплений. Зараз ми чекаємо на точні координати, щоб зрозуміти, у яких водах він. Але взагалі, ми думаємо, що наші державні фонди будуть поповнені багатьма зразками, а краще — усім Чорноморським флотом", — сказав Сергій Воронов, директор центрального військово-морського музею України.

Нагадаємо, що крейсер "Москва" затонув унаслідок влучання двох українських ракет "Нептун" увечері 13 квітня. Флагмана російського Чорноморського флоту підбили в штормовому морі.

Міністерство оборони РФ через добу підтвердило затоплення судна, заявивши, що крейсер затонув під час буксирування. Командування ворожої армії запевняло, що судно пошкодила "пожежа від детонації боєзапасу". Корабель не зміг повернути рівновагу та затонув під час шторму.