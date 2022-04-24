ВСУ восстановили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области, — командование "Юг"
В ходе успешной спецоперации общие потери ВС РФ составили 74 человека и 13 единиц техники.
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В субботу, 23 апреля, в ходе успешной спецоперации подразделения Вооруженных сил Украины восстановили контроль над 8 населенными пунктами в Херсонской области. Об этом информирует пресс-центр Оперативного командования "Юг".
По данным ведомства, ВС РФ в течение минувшего дня предприняли наступательные и штурмовые действия в районе Александровки, Таврийского и Николаевки, но успеха не имели. Украинская армия с помощью артиллерии отбила все атаки оккупантов.
В Оперативном командовании "Юг" утверждают, что в субботу подразделения ВСУ освободили 8 населенных пунктов в Херсонской области. Общие потери ВС РФ составили 74 человека и 13 единиц техники, среди которой:
- два танка;
- система РСЗО;
- шесть единиц боевой бронированной и инженерной техники;
- четырые беспилотника-разведчика.
По данным военного командования, ВС РФ накапливали боевую технику и живую силу в районе Киселевки, которую в будущем оккупанты планировали использовать для наступления на Посад-Покровское. Украинская армия нанесла удар по позициям врага, в результате чего российские военнослужащие, понеся серьезные потери, были вынуждены отступить в сторону Чернобаевки.
Напомним, утром 24 апреля Генштаб ВСУ предупреждал о возобновлении наступления ВС РФ на Донбассе. По данным военного командования, оккупанты активизировали наступательные и штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, пытаясь взять под контроль населенные пункты Рубежное, Попасная и Заречное.
Также сообщалось, что разведка Британии сомневается в полном захвате Мариуполя российскими войсками. Как отмечают разведчики, провал ВС РФ в районе портового города замедляет новую фазу наступления армии России на Донбассе.