ЗСУ відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області, — командування "Південь"

У процесі успішної спецоперації загальні втрати ЗС РФ склали 74 особи та 13 одиниць техніки.

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У суботу, 23 квітня, під час успішної спецоперації підрозділи Збройних сил України відновили контроль над 8 населеними пунктами у Херсонській області. Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування "Південь".

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За даними відомства, ЗС РФ протягом минулого дня здійснили наступальні та штурмові дії в районі Олександрівки, Таврійського та Миколаївки, але успіху не мали. Українська армія за допомогою артилерії відбила всі атаки окупантів.

В Оперативному командуванні "Південь" стверджують, що в суботу підрозділи ЗСУ звільнили 8 населених пунктів у Херсонській області. Загальні втрати ЗС РФ склали 74 особи та 13 одиниць техніки, серед якої:

два танки;

система РСЗВ;

шість одиниць бойової броньованої та інженерної техніки;

чотири безпілотники-розвідники.

За даними військового командування, ЗС РФ накопичували бойову техніку та живу силу в районі Киселівки, яку в майбутньому окупанти планували використати для наступу на Посад-Покровське. Українська армія завдала удару по позиціях ворога, внаслідок чого російські військовослужбовці, зазнавши серйозних втрат, були змушені відступити у бік Чорнобаївки.

[ + – ] ЗСУ звільнили 8 населених пунктів у Херсонській області

Нагадаємо, вранці 24 квітня Генштаб ЗСУ попереджав про поновлення наступу ЗС РФ на Донбасі. За даними військового командування, окупанти активізували наступальні та штурмові дії відразу на кількох напрямках, намагаючись взяти під контроль населені пункти Рубіжне, Попасна та Зарічне.

Також повідомлялося, що розвідка Британії сумнівається у повному захопленні Маріуполя російськими військами. Як зазначають розвідники, провал ЗС РФ у районі портового міста уповільнює нову фазу наступу армії Росії на Донбасі.