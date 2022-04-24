На захваченных ВС РФ территориях жители массово отказызваются от помощи россиян, — ГУР

Украинские разведчики рассказали, что захватчики пытаются деморализовать местных жителей в Харьковской области и распространяют фейки, что якобы Украина выключила электричество в населенных пунктах и что Харьков практически оккупирован россиянами

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На оккупированных территориях Харьковской области разворачивается большое волонтерское движение для помощи жителям с социально-бытовыми проблемами. Украинцы отказываются от "помощи" российских военных, а они удивлены такой самоорганизации. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По информации ведомства, социально-бытовая ситуация на захваченных участках региона очень сложная, поэтому люди продолжают самоорганизовываться для взаимопомощи:

В Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам продукты и необходимые лекарства для малообеспеченных жителей. Люди самостоятельно собирают деньги и принципиально отказываются от "помощи" российской армии.

В Купянском районе волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей из-за отсутствия водоснабжения. Однако ситуация с доступом к питьевой воде остается очень напряженной.

Украинские разведчики рассказали, что на протяжении 21-23 апреля российские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в собственных целях. При этом оккупанты выражают удивление активностью и самоорганизацией украинцев на временно оккупированных территориях Харьковской области. По их словам: "В России все было бы по-другому. Никто бы ни занимался волонтерством".

В то же время оккупанты пытаются деморализовать местных жителей и распространяют фейки, что якобы Украина выключила электричество в населенных пунктах и что Харьков практически оккупирован россиянами.

Кроме того, в захваченных районах области войска РФ усиливают контроль за телефонными и онлайн-сетями, там устанавливается оборудование российского мобильного оператора "Мегафон". Также захватчики начали внедрять расчет рублями, а жителей агитируют выезжать на территорию России для покупки продуктов и лекарств.

Напомним, 23 апреля в ГУР сообщали, что Россия ищет слабые места украинских военных, чтобы начать масштабное наступление на востоке страны. ВС РФ практически перегруппированы и перебрасываются на Донбасс из Беларуси и областей России, граничащих с северными областями Украины.

Ранее, 20 апреля в украинская разведка опубликовала перехваченное видео разговора российских оккупантов, в котором они обсуждают убийство всех пленных ВСУ в Попасной Луганской области: "Чтобы их никто не видел, включая родственников".