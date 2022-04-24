На захоплених ЗС РФ територіях жителі масово відмовляються від допомоги росіян, — ГУР

Українські розвідники розповіли, що загарбники намагаються деморалізувати місцевих жителів у Харківській області та поширюють фейки, що нібито Україна вимкнула електрику у населених пунктах і що Харків практично окупований росіянами

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На окупованих територіях Харківської області розгортається великий волонтерський рух для допомоги мешканцям із соціально-побутовими проблемами. Українці відмовляються від "допомоги" російських військових, а останні здивовані такою самоорганізацією. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

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За інформацією відомства, соціально-побутова ситуація на захоплених ділянках регіону дуже складна, тому люди продовжують самоорганізовуватися для взаємодопомоги:

У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по будинках продукти та необхідні ліки для малозабезпечених мешканців. Люди самостійно збирають гроші та принципово відмовляються від "допомоги" російської армії.

У Куп'янському районі волонтери організували доставку технічної води для людей похилого віку через відсутність водопостачання. Проте ситуація з доступом до питної води залишається дуже напруженою.

Українські розвідники розповіли, що упродовж 21-23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих жителів генератори для використання у власних цілях. При цьому окупанти дивують активністю та самоорганізацією українців на тимчасово окупованих територіях Харківської області. За їхніми словами: "У Росії все було б інакше. Ніхто б не займався волонтерством".

Водночас, окупанти намагаються деморалізувати місцевих жителів і поширюють фейки, що нібито Україна вимкнула електрику в населених пунктах і що Харків практично окупований росіянами.

Крім того, у захоплених районах області війська РФ посилюють контроль за телефонними та онлайн-мережами, там встановлюється обладнання російського мобільного оператора "Мегафон". Також загарбники почали впроваджувати розрахунок рублями, а мешканців агітують виїжджати на територію Росії для покупки продуктів та ліків.

Нагадаємо, 23 квітня в ГУР повідомляли, що Росія шукає слабкі місця українських військових, щоб розпочати масштабний наступ на сході країни. ЗС РФ практично перегруповані та перекидаються на Донбас із Білорусі та областей Росії, що межують із північними областями України.

Раніше, 20 квітня, в українська розвідка опублікувала перехоплене відео розмови російських окупантів, в якій вони обговорюють вбивство всіх полонених ЗСУ в Попасній Луганській області: "Щоб їх ніхто не бачив, включаючи родичів".