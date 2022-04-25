ВС РФ использовали 70% заготовленных для войны с Украиной высокоточных ракет, — Bellingcat

В ходе общения с журналистами расследователь Христо Грозев добавил, что Россия также ограничена в специалистах, которые могут работать с таким оружием. Предположительно, таких людей у оккупантов осталось 30-40 человек.

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Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что российские оккупанты расстреляли почти весь запас своих высокоточных ракет. Предположительно у ВС РФ их осталось около 30%. Такое мнение он высказал в эфире "Украина 24".

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"Пока у них остаются примерно 30% от того, с чем они начали войну, именно среди этих высокоточных ракет", — отметил он.

В то же время Грозев добавил, что Россия сама способна производить такие ракеты, однако это будет долгий процесс: цикл изготовления, по оптимистическим сценариям для Москвы, займет около месяца времени.

Также расследователь рассказал журналистам, что в РФ ощущается нехватка персонала, способного обращаться с подобными ракетами

"Здесь еще и вопрос — кто работает с этими ракетами. Ресурс, который умеет эти ракеты направлять, он тоже ограничен. Наша разведка показывает, что это примерно 30-40 человек. Украина же работает не только по уничтожению и сбиванию ракет, а работает и по выявлению этих людей, которые могут эти ракеты программировать. Поэтому я не удивлюсь, если у России закончится не только hardware, но и software", — резюмировал Грозев.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщало, что 60% высокоточных российских ракет, которые Россия использует для нападения на Украину — отказывают. По оценкам Пентагона, по состоянию на конец марта, Россия выпустила по Украине более 1370 ракет.

Ранее Грозев сообщал, что Россия потеряла 90% лучших десантников в первой части полномасштабной войны в Украине. Он отмечал, что это самая качественная и существенная часть армии, без которой нельзя завоевать ключевые инфраструктурные объекты и города.