ЗС РФ використали 70% заготовлених для війни з Україною високоточних ракет, — Bellingcat

Спілкуючись із журналістами, розслідувач Христо Грозев додав, що Росія також обмежена у фахівцях, які можуть працювати з такою зброєю. Ймовірно, таких людей в окупантів залишилося 30-40.

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Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев заявив, що російські окупанти вистріляли майже весь запас своїх високоточних ракет. Імовірно, у ЗС РФ їх залишилося близько 30%. Таку думку він висловив в ефірі "Україна 24".

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"Поки в них залишаються приблизно 30% від того, з чим вони розпочали війну, саме серед цих високоточних ракет", — зазначив він.

Водночас Грозев додав, що Росія сама здатна виробляти такі ракети, однак це буде довгий процес: цикл виготовлення, за оптимістичними сценаріями для Москви, триватиме близько місяця.

Також розслідувач розповів журналістам, що у РФ відчувають нестачу персоналу, здатного поводитися з такими ракетами.

"Тут ще й питання — хто працює з цими ракетами. Ресурс, який вміє ці ракети спрямовувати, він теж обмежений. Наша розвідка показує, що це приблизно 30-40 людей. Україна ж працює не лише для знищення та збивання ракет, але й для виявлення цих людей, які можуть ці ракети програмувати. Тому я не здивуюся, якщо в Росії закінчиться не лише hardware, а й software", — резюмував Грозев.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на Пентагон повідомляло, що 60% високоточних російських ракет, які Росія використовує для нападу на Україну, — відмовляють. За оцінками Пентагону, станом на кінець березня Росія випустила по Україні понад 1370 ракет.

Раніше Грозев повідомляв, що Росія втратила 90% найкращих десантників у першій частині повномасштабної війни в Україні. Він наголошував, що це найякісніша і найсуттєвіша частина армії, без якої не можна завоювати ключові інфраструктурні об'єкти та міста.