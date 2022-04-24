Збройні сили РФ втратили в Україні 90% найкращих десантників, – Bellingcat

Армія Росії втратила до 4 тисяч найманців, які останні 10 років брали участь у реальних боях у Сирії, країнах Африки та на Донбасі. Без якісних бійців, за словами Христо Грозєва, не можна завоювати інфраструктурні об'єкти та міста.

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Росія втратила 90% найкращих десантників у першій частині повномасштабної війни в Україні. Про це заявив голова групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Це найбільш якісна та суттєва частина армії, без якої завоювати ключові інфраструктурні об'єкти та міста не можна. Втрачено й частину другого ешелону — найманців. Вони останні 10 років не лише на навчаннях були, а й у реальних війнах— у Сирії, країнах Африки та на Донбасі. З них приблизно 4 тис. втрачено. Це величезний відсоток якісних бійців", — пояснив розслідувач.

Грозєв додав, що третій ешелон почав звіріти в Україні через невдачі та неможливість воювати із ЗСУ. Росія, за його оцінками, спробує зібрати максимум 70 батальйонно-тактичних груп для наступу, але поки незрозуміло, хто з військових погодиться брати участь у війні.

[ + – ] В армії РФ все частіше стаються випадки дезертирства

"Дезертирство і незгода зростають. Загальна мобілізація спричинить серйозну суспільну кризу всередині РФ. Якість (бойової потужності окупантів) після такої мобілізації впаде на 70%", — упевнений журналіст.

Російські ракети — чи вистачить снарядів для війни

У збройних сил РФ залишається 30% запасу, який вони заготовили на початок повномасштабних бойових дій, заявив Грозєв.

"У Росії цикл виробництва високоточних ракет — місяць і більше. Поки що в них залишається 30% того, що було. Ресурс, який вміє спрямовувати ці ракети, теж обмежений. Наша розвідка каже, що це приблизно 30-40 людей. Україна ж знищує не лише ракети, а й людей, які програмують снаряди", — наголосив він.

[ + – ] В РФ, за оцінками Грозєва, залишається до 30% запасів ракет

Україні, за словами Грозєва, потрібно для перемоги над ворогом накопичувати якісну зброю країн Заходу, відновлювати психологічні та фізичні сили ЗСУ, а також додатково мобілізувати вмотивованих людей.

Нагадаємо, що 23 квітня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність повернути всі окуповані Росією українські території. Для цього в ЗСУ, за його словами, має бути достатньо зброї.

Глава держави попереджав, що якщо РФ знищить людей у Маріуполі або проведе референдум на будь-яких окупованих територіях, то Україна вийде з будь-яких переговорів.