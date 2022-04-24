Вооруженные силы РФ потеряли в Украине 90% лучших десантников, – Bellingcat

Армия России потеряла до 4 тысяч наемников, которые последние 10 лет участвовали в реальных боях в Сирии, странах Африки и на Донбассе. Без качественных бойцов, по словам Христо Грозева, нельзя завоевать инфраструктурные объекты и города.

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Россия потеряла 90% лучших десантников в первой части полномасштабной войны в Украине. Об этом заявил глава группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев в эфире телеканала "Украина 24".

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"Это самая качественная и существенная часть армии, без которой завоевать ключевые инфраструктурные объекты и города нельзя. Потеряна и часть второго эшелона – наемники. Они последние 10 лет не только на учениях были, но и в реальных войнах — в Сирии, странах Африки и на Донбассе. Из них примерно 4 тыс. потеряно. Это огромный процент качественных бойцов", – объяснил расследователь.

Грозев добавил, что третий эшелон начал зверствовать в Украине из-за неудач и невозможности воевать с ВСУ. Россия, по его оценкам попытается собрать максимум 70 батальонно-тактических групп для наступления, но пока неясно, кто из военных согласится участвовать в войне.

[ + – ] В армии РФ все чаще встречаются случаи дезертирства

"Дезертирство и несогласие возрастают. Всеобщая мобилизация повлечет за собой серьезный общественный кризис внутри РФ. Качество (боевой мощи оккупантов) после такой мобилизации упадет на 70%", – уверен журналист.

Российские ракеты – хватит ли снарядов для войны

У вооруженных сил РФ остается 30% запаса, который они заготовили на начало полномасштабных боевых действий, заявил Грозев.

"В России цикл производства высокоточных ракет — месяц и более. Пока у них остается 30% того, что было. Ресурс, который умеет направлять эти ракеты, тоже ограниченный. Наша разведка говорит, что это около 30-40 человек. Украина же уничтожает не только ракеты, но и людей, которые программируют снаряды", – отметил он.

[ + – ] У РФ, по оценкам Грозева, остается до 30% запасов ракет

Украине, по словам Грозева, нужно для победы над врагом накапливать качественное оружие стран Запада, восстанавливать психологические и физические силы ВСУ, а также дополнительно мобилизировать мотивированных людей.

Напомним, что 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вернуть все оккупированные Россией украинские территории. Для этого у ВСУ, по его словам, должно быть достаточно оружия.

Глава государства предупреждал, что если РФ уничтожит людей в Мариуполе или проведет референдум на любых оккупированных территориях, Украина выйдет из любых переговоров.