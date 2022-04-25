Разведчики освободили из плена украинского летчика Романа Василюка (фото)

Подполковник ВВС Украины был сбит в районе Волновахи 14 марта. Попав в плен, боец прошел многочисленные допросы российских спецслужб.

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Из российского плена удалось освободить летчика ВВС Украины подполковника Романа Василюка. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Летчик Су-25 во время боевого задания был сбит вражеским ПВО в районе Волновахи Донецкой области 14 марта. Василюк смог катапультироваться, но получил ранение. Впоследствии его взяли в плен российские оккупанты.

Прошел через многочисленные допросы спецслужб РФ. Находился в областной клинической больнице Донецка.

Из плена летчика удалось освободить усилиями ГУР Минобороны 24 апреля. После этого он сразу же встретился с начальником разведки Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Ныне подполковник Роман Василюк получает нужную медицинскую помощь. Также он встретился со своей семьей. Сам летчик говорит, что планирует восстановиться уже через месяц.

"Долго сидеть в госпитале не собираюсь. За месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения страны от оккупантов", — заявил Василюк.

Напомним, российские оккупанты требуют от матери украинского военнопленного 5000 евро иначе грозят казнить сына.

Ранее американский военный заявил, что мало кто по-настоящему понимает возможности украинских летчиков. Они творчески используют свою технику, выжимая из нее максимум.