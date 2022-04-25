Розвідники звільнили з полону українського льотчика Романа Василюка (фото)

Підполковника ВПС України було збито поблизу Волновахи 14 березня. Потрапивши у полон, боєць пройшов численні допити російських спецслужб.

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З російського полону вдалося визволити льотчика ВПС України підполковника Романа Василюка. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Льотчика Су-25 під час бойового завдання було збито ворожим ППО у районі Волновахи Донецької області 14 березня. Василюк зміг катапультуватися, але отримав поранення. Згодом його полонили російські окупанти.

Пройшов через численні допити спецслужб РФ. Перебував у обласній клінічній лікарні Донецька.

З полону льотчика вдалося звільнити зусиллями ГУР Міноборони 24 квітня. Після цього він одразу ж зустрівся з начальником розвідки Кирилом Будановим та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Нині підполковник Роман Василюк отримує потрібну медичну допомогу. Також він зустрівся зі своєю родиною. Сам льотчик каже, що планує відновитися вже за місяць.

"Довго сидіти в шпиталі не збираюся. За місяць хотілося б повернутися в стрій і боротися до повного звільнення країни від окупантів", — заявив Василюк.

Нагадаємо, російські окупанти вимагають від матері українського військовополоненого 5000 євро інакше погрожують стратити сина.

Раніше американський військовий заявив, що мало хто по-справжньому розуміє можливості українських льотчиків. Вони творчо використовують свою техніку, вичавлюючи з неї максимум.