США, Китай и Индия лидеры по уровню военных расходов в мире, - рейтинг SIRPI (инфографика)

Украина в мировом рейтинге занимает 34 место, обойдя Румынию и Швейцарию. Россия в списке находится на 5 позиции.

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Соединенные Штаты являются мировым лидером по военных затрат. После них в рейтинге идет Китай и Индия. Об этом указывается в отчете SIRPI за 2021 год.

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В 2021 году военные затраты превысили 2 триллиона долларов и составили 2113 млрд. Это на 0,7% выше, чем в 2020 году и на 12%, чем в 2012. С большим отрывом от всех по военным затратам находится США — 801 млрд долларов. Пятерка лидеров выглядит так:

США — 801 млрд (-1,4%) Китай — 293 млрд (+4,7%) Индия — 76,6 млрд (+0,9%) Великобритания — 68,4 млрд (+3%) Россия — 65,9 млрд (+2,9%)

[ + – ] Расходы на военную сфера в мире

Украина в рейтинге заняла 36 место из 40. Уровень военных затрат составляет 5,9 млрд долларов, что на 8,5% меньше, чем в 2020 году. В сравнении с 2012 годом расходы на военную сферу выросли на 142%. Соседствующая Польша — 13,7 млрд долларов. Расходы на оборону в Украине оказались выше, чем в Финляндии, Омане, Швейцарии и Румынии.

Больше всех на армию в Европе тратит Великобритания (68,4 млрд), Франция (56,6 млрд) и Германия (56 млрд).

SIRPI — это независимый международный институт изучения конфликтов, вооружений и контроля вооружений и разоружений. Находится в Стокгольме.

Напомним, в рейтинге армий мира Украина находится на 22 месте. Также сообщалось, что на вооружение ВСУ уже поступили американские установки M142 HIMARS.