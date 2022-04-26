США, Китай та Індія — лідери за рівнем військових витрат у світі, — рейтинг SIRPI (інфографіка)

Україна у світовому рейтингу посідає 34 місце, обійшовши Румунію та Швейцарію. Росія в списку перебуває на 5 позиції.

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Сполучені Штати є світовим лідером із військових витрат. Після них у рейтингу йдуть Китай та Індія. Про це йдеться у звіті SIRPI за 2021 рік.

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У 2021 році військові витрати перевищили 2 трильйони доларів і склали 2113 млрд. Це на 0,7% вище, ніж у 2020 році, та на 12%, ніж у 2012. Із великим відривом від усіх за військовими витратами перебувають США — 801 млрд доларів. П'ятірка лідерів має такий вигляд:

США — 801 млрд (-1,4%) Китай — 293 млрд (+4,7%) Індія — 76,6 млрд (+0,9%) Великобританія — 68,4 млрд (+3%) Росія — 65,9 млрд (+2,9%)

[ + – ] Витрати на військову сферу у світі

Україна в рейтингу посіла 36 місце з 40. Рівень військових витрат становить 5,9 млрд доларів, що на 8,5% менше, ніж у 2020 році. Порівняно з 2012 роком, витрати на військову сферу зросли на 142%. Сусідська Польща — 13,7 млрд доларів. Витрати на оборону в Україні виявилися вищими, ніж у Фінляндії, Омані, Швейцарії та Румунії.

Найбільше на армію в Європі витрачає Великобританія (68,4 млрд), Франція (56,6 млрд) та Німеччина (56 млрд).

SIRPI — це незалежний міжнародний інститут вивчення конфліктів, озброєнь і контролю озброєнь і роззброєнь.Розташований у Стокгольмі.

Нагадаємо, у рейтингу армій світу Україна перебуває на 22 місці. Також повідомлялося, що на озброєння ЗСУ вже надійшли американські установки M142 HIMARS.