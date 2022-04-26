За время войны в Украине задержаны более тысячи мародеров, — Нацполиция

По словам Игоря Клименко, подозрение в мародерстве уже получили около 1200 человек. При этом известно, что большинство подозреваемых имеют криминальное прошлое.

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Нацполиция Украины расследует более 5,5 тыс. уголовных производств за совершение имущественных преступлений в период войны. Об этом на своей странице в Facebook написал глава полиции Украины Игорь Клименко.

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По его словам, около 1200 человек получили уведомление о подозрении в мародерстве.

Как отмечает Клименко, дома украинцев грабят не только солдаты вражеской армии, но и наши соотечественники. "Преимущественно это граждане с криминальным прошлым. "Кому война, а кому — мать родна" — пословица именно о них", — прокомментировал глава украинской полиции.

В то же время он отметил, что останавливают преступников не только сотрудники правоохранительных органов, но и сами местные жители.

Одним из самых громких таких случаев стало вчерашнее задержание двух мародеров в Ирпене. Местные женщины увидели грабителей, в результате один из мужчин бросил гранату. Состояние одной из женщин критическое. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Александр Маркушин.

Как говорит Игорь Клименко, военнослужащие России массово отбирают у граждан Украины автомобили, в том числе и те, которые перевозят гуманитарную помощь. Полиция зафиксировало несколько сотен подобных случаев. Разворовывается врагом и имущество украинских предпринимателей. "Только на одной АЗС в Полтавской области оккупанты украли более 140 тыс. литров бензина", — рассказывает глава полиции.

Также в конце марта в Сумской области четверо солдат РФ ворвались в дом местных жителей и заставили их под дулами автоматов признаться, где они держат деньги. Военные преступники забрали у хозяев дома около $150 тыс.

Напомним, Россия обещает контрактникам возможность мародерства в Украине. Российская армия пытается набрать людей, обещая им "заоблачные зарплаты" и возможность грабить.

Ранее Фокус писал, что мародер из РФ пытался оформить документы на вывезенный из Украины BMW.