За час війни в Україні затримано понад тисячу мародерів, — Нацполіція

За словами Ігоря Клименка, підозру в мародерстві вже отримали близько 1200 людей. Водночас відомо, що більшість підозрюваних мають кримінальне минуле.

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Нацполіція України розслідує понад 5,5 тис. кримінальних проваджень за скоєння майнових злочинів у період війни. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова поліції України Ігор Клименко.

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За його словами, близько 1200 осіб отримали повідомлення про підозру в мародерстві.

Як зазначає Клименко, будинки українців грабують не лише солдати ворожої армії, а й наші земляки. "Переважно це громадяни з кримінальним минулим. "Кому війна, а кому — мати рідна" — прислів'я саме про них", — прокоментував голова української поліції.

Водночас він зазначив, що зупиняють злочинців не лише працівники правоохоронних органів, а й самі місцеві жителі.

Одним із найгучніших таких випадків стало вчорашнє затримання двох мародерів в Ірпені. Місцеві жінки побачили грабіжників, у результаті один із чоловіків кинув гранату. Стан однієї з жінок критичний. Про це у своєму telegram-каналі написав мер міста Олександр Маркушин.

Як каже Ігор Клименко, військовослужбовці Росії масово відбирають у громадян України автомобілі, зокрема й ті, що перевозять гуманітарну допомогу. Поліція зафіксувала кілька сотень таких випадків. Розкрадає ворог й майно українських підприємців. "Лише на одній АЗС у Полтавській області окупанти вкрали понад 140 тис. літрів бензину", — розповідає голова поліції.

Також наприкінці березня на Сумщині четверо солдатів РФ увірвалися в будинок місцевих жителів і змусили їх під дулами автоматів зізнатися, де вони тримають гроші. Військові злочинці забрали в господарів будинку близько $150 тис.

Нагадаємо, Росія обіцяє контрактникам можливість мародерства в Україні. Російська армія намагається набрати людей, обіцяючи їм "захмарні зарплати" та можливість грабувати.

Раніше Фокус писав, що мародер із РФ намагався оформити документи на вивезений з України BMW.