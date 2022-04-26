НАБУ перечислит "самую большую взятку в Украине" на счета ВСУ (видео)

Высший антикоррупционный суд Украины снял арест с денег, которыми пытались подкупить руководство НАБУ. Теперь эти средства будут перечислены на счета украинской армии.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о передаче крупной суммы для украинской армии. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

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Как информирует пресс-служба НАБУ, Высший антикоррупционный суд Украины принял решение снять арест с шести миллионов долларов, которые фигурировали в деле о подкупе руководства НАБУ. Это решение было принято по инициативе детективов НАБУ и САП.

Эти средства были арестованы после попытки дачи самой крупной взятки в истории Украины, которая привела к громкому скандалу.

Самая крупная взятка в Украине

В 2020 году руководители НАБУ и САП могли получить 6 миллионов долларов от доверенных лиц экс-министра экологии в правительстве Николая Азарова Николая Злочевского.

Согласно материалам, взятка должна была стимулировать закрытие дела, в котором Злочевский способствовал в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банку". Группа из трех лиц, которая вела переговоры о передаче денег в обмен на закрытие дела, установила сроки операции — до 14 июня, поскольку в этот день Николай Злочевский праздновал День рождения. Одним из задержанных оказался высокопоставленный чиновник Главного управления ДПС в Киеве. Второе лицо имело отношение к нефтяной компании Burisma, а третий подозреваемый — сотрудник Государственной фискальной службы Украины.

Детальнее об этой истории во время совместного брифинга рассказывали экс-руководитель НАБУ Артем Сытник и экс-глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

[ + – ] Брифинг Артема Сытника и Назара Холодницкого

Напомним, 12 апреля стало известно, что Артем Сытник был уволен с должности директора НАБУ. По данным антикоррупционного бюро, полномочия Артема Сытника истекли 16 апреля 2022 года. Обязанности директора НАБУ будет выполнять первый заместитель Гизо Углава.

Также ранее Фокус сообщал, что украинский IT-гигант закупил для воинов 500 британских бронеавтомобилей Land Rover Defender. Предполагается, что машины будут переданы подразделениям ССО, ВСУ, а также украинским разведчикам.