НАБУ перерахує "найбільший хабар в Україні" на рахунки ЗСУ (відео)
Вищий антикорупційний суд України зняв арешт із грошей, якими намагалися підкупити керівництво НАБУ. Тепер ці кошти перерахують на рахунки української армії.
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Національне антикорупційне бюро України заявило про передачу великої суми українській армії. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті відомства.
Як інформує пресслужба НАБУ, Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення зняти арешт із шести мільйонів доларів, які фігурували у справі про підкуп керівництва НАБУ. Це рішення ухвалено з ініціативи детективів НАБУ та САП.
Ці кошти заарештовані після спроби дати найбільшого хабаря в історії України, що призвело до гучного скандалу.
Найбільший хабар в Україні
У 2020 році керівники НАБУ та САП могли отримати 6 мільйонів доларів від довірених осіб ексміністра екології в уряді Миколи Азарова Миколи Злочевського.
Згідно з матеріалами, хабар мав стимулювати закриття справи, в якій Злочевський сприяв заволодінню коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку". Група із трьох осіб, яка вела переговори про передачу грошей в обмін на закриття справи, встановила терміни операції — до 14 червня, оскільки цього дня Микола Злочевський святкував День народження. Одним із затриманих виявився високопосадовець Головного управління ДПС у Києві. Друга особа мала відношення до нафтової компанії Burisma, а третій підозрюваний — співробітник Державної фіскальної служби України.
Детальніше про цю історію під час спільного брифінгу розповідали екскерівник НАБУ Артем Ситник та ексглава спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що Артема Ситника звільнено з посади директора НАБУ. За даними антикорупційного бюро, повноваження Артема Ситника закінчилися 16 квітня 2022 року. Обов'язки директора НАБУ виконуватиме перший заступник Гізо Углава.
Також раніше Фокус повідомляв, що український IT-гігант купив для воїнів 500 британських бронеавтомобілів Land Rover Defender. Передбачають, що машини передадуть підрозділам ССО, ЗСУ, а також українським розвідникам.