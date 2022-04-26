НАБУ перерахує "найбільший хабар в Україні" на рахунки ЗСУ (відео)

Вищий антикорупційний суд України зняв арешт із грошей, якими намагалися підкупити керівництво НАБУ. Тепер ці кошти перерахують на рахунки української армії.

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Національне антикорупційне бюро України заявило про передачу великої суми українській армії. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті відомства.

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Як інформує пресслужба НАБУ, Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення зняти арешт із шести мільйонів доларів, які фігурували у справі про підкуп керівництва НАБУ. Це рішення ухвалено з ініціативи детективів НАБУ та САП.

Ці кошти заарештовані після спроби дати найбільшого хабаря в історії України, що призвело до гучного скандалу.

Найбільший хабар в Україні

У 2020 році керівники НАБУ та САП могли отримати 6 мільйонів доларів від довірених осіб ексміністра екології в уряді Миколи Азарова Миколи Злочевського.

Згідно з матеріалами, хабар мав стимулювати закриття справи, в якій Злочевський сприяв заволодінню коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку". Група із трьох осіб, яка вела переговори про передачу грошей в обмін на закриття справи, встановила терміни операції — до 14 червня, оскільки цього дня Микола Злочевський святкував День народження. Одним із затриманих виявився високопосадовець Головного управління ДПС у Києві. Друга особа мала відношення до нафтової компанії Burisma, а третій підозрюваний — співробітник Державної фіскальної служби України.

Детальніше про цю історію під час спільного брифінгу розповідали екскерівник НАБУ Артем Ситник та ексглава спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

[ + – ] Брифінг Артема Ситника та Назара Холодницького

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що Артема Ситника звільнено з посади директора НАБУ. За даними антикорупційного бюро, повноваження Артема Ситника закінчилися 16 квітня 2022 року. Обов'язки директора НАБУ виконуватиме перший заступник Гізо Углава.

Також раніше Фокус повідомляв, що український IT-гігант купив для воїнів 500 британських бронеавтомобілів Land Rover Defender. Передбачають, що машини передадуть підрозділам ССО, ЗСУ, а також українським розвідникам.