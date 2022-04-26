Рубежное, Попасная и Марьинка: Генштаб ВСУ назвал основные цели войск РФ на Донбассе

По данным наших военных, враг продолжает наступать на востоке Украины, а в Приднестровье российские войска приведены в полную боеготовность.

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Генштаб ВСУ представил вечернюю сводку по состоянию на 67-е сутки полномасштабной агрессии РФ против Украины. Группировки российских войск продолжают наступать на востоке страны. Их цели — оцепление и разгром группировок Объединенных сил, выход на границы Донецкой и Луганской областей и обеспечение сухопутного коридора с аннексированным Крымом. Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.

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Российские войска продолжают прибегать к тактике ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Слобожанском направлении вражеские группировки продолжают частичную блокаду Харькова и обстрелы города.

вражеские группировки продолжают частичную блокаду Харькова и обстрелы города. На Изюмском направлении российские войска наступают в районе Барвенково, где заметна активность разведывательных беспилотников.

российские войска наступают в районе Барвенково, где заметна активность разведывательных беспилотников. В приграничных районах Белгородской области в полевых лагерях проводится восстановление боеспособности и подготовка подразделений ВС РФ. Вблизи украинской границей, в этом районе, сосредоточены до пяти БТГ.

в полевых лагерях проводится восстановление боеспособности и подготовка подразделений ВС РФ. Вблизи украинской границей, в этом районе, сосредоточены до пяти БТГ. На Донецком направлении противник практически по всей линии столкновения ведет активные боевые действия. Здесь основные цели российских войск: Рубежное, Попасная и Марьинка.

противник практически по всей линии столкновения ведет активные боевые действия. Здесь основные цели российских войск: Рубежное, Попасная и Марьинка. На Северодонецком направлении усилия противника сосредоточены в районе Кременной и Лимана.

усилия противника сосредоточены в районе Кременной и Лимана. Мариуполь . Продолжаются арт- и авиаобстрелы города и блокада подразделений наших войск в районе "Азовстали".

. Продолжаются арт- и авиаобстрелы города и блокада подразделений наших войск в районе "Азовстали". На Южнобужском и Таврическом направлениях войска РФ удерживают занятый рубеж и обустраивают свои позиции.

войска РФ удерживают занятый рубеж и обустраивают свои позиции. На территории Приднестровья в Молдове, подразделения оперативной группы ВС РФ приведены в полную боеготовность, силовые структуры несут службу в усиленном режиме.

Ранее Фокус сообщал, что Путин провел встречу с генсеком ООН "за длинным столом", во время которой заявил о прорыве в переговорах в Стамбуле.