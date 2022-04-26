Рубіжне, Попасна та Мар'їнка: Генштаб ЗСУ назвав основні цілі військ РФ на Донбасі

За даними наших військових, ворог продовжує наступати на сході України, а у Придністров'ї російські війська приведені у повну боєздатність.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Генштаб ЗСУ представив вечірнє зведення станом на 67-ту добу повномасштабної агресії РФ проти України. Угруповання російських військ продовжує наступати на сході країни. Їхні цілі — оточення та розгром угруповань Об'єднаних сил, вихід на кордони Донецької та Луганської областей та забезпечення сухопутного коридору з анексованим Кримом. Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Російські війська продовжують вдаватися до тактики ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Слобожанському напрямку ворожі угруповання продовжують часткову блокаду Харкова та обстріл міста.

ворожі угруповання продовжують часткову блокаду Харкова та обстріл міста. На Ізюмському напрямку російські війська наступають у районі Барвінкове, де помітна активність розвідувальних безпілотників.

російські війська наступають у районі Барвінкове, де помітна активність розвідувальних безпілотників. У прикордонних районах Бєлгородської області у польових таборах проводиться відновлення боєздатності та підготовка підрозділів ЗС РФ. Поблизу українського кордону, у цьому районі, зосереджено до п'яти БТГ.

у польових таборах проводиться відновлення боєздатності та підготовка підрозділів ЗС РФ. Поблизу українського кордону, у цьому районі, зосереджено до п'яти БТГ. На Донецькому напрямку супротивник практично на всій лінії зіткнення веде активні бойові дії. Тут основні цілі російських військ: Рубіжне, Попасна та Мар'їнка.

супротивник практично на всій лінії зіткнення веде активні бойові дії. Тут основні цілі російських військ: Рубіжне, Попасна та Мар'їнка. На Сєвєродонецькому напрямку зусилля супротивника зосереджені в районі Кремінної та Лимана.

зусилля супротивника зосереджені в районі Кремінної та Лимана. Маріуполь . Продовжуються арт- та авіаобстріли міста та блокада підрозділів наших військ у районі "Азовсталі".

. Продовжуються арт- та авіаобстріли міста та блокада підрозділів наших військ у районі "Азовсталі". На Південнобузькому та Таврійському напрямах війська РФ утримують зайнятий рубіж та упорядковують свої позиції.

війська РФ утримують зайнятий рубіж та упорядковують свої позиції. На території Придністров'я в Молдові підрозділи оперативної групи ЗС РФ приведені в повну боєздатність, силові структури несуть службу в посиленому режимі.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін провів зустріч із генсеком ООН "за довгим столом", під час якої заявив про прорив у переговорах у Стамбулі.