Рубіжне, Попасна та Мар'їнка: Генштаб ЗСУ назвав основні цілі військ РФ на Донбасі
За даними наших військових, ворог продовжує наступати на сході України, а у Придністров'ї російські війська приведені у повну боєздатність.
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Генштаб ЗСУ представив вечірнє зведення станом на 67-ту добу повномасштабної агресії РФ проти України. Угруповання російських військ продовжує наступати на сході країни. Їхні цілі — оточення та розгром угруповань Об'єднаних сил, вихід на кордони Донецької та Луганської областей та забезпечення сухопутного коридору з анексованим Кримом. Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.
Російські війська продовжують вдаватися до тактики ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.
- На Слобожанському напрямку ворожі угруповання продовжують часткову блокаду Харкова та обстріл міста.
- На Ізюмському напрямку російські війська наступають у районі Барвінкове, де помітна активність розвідувальних безпілотників.
- У прикордонних районах Бєлгородської області у польових таборах проводиться відновлення боєздатності та підготовка підрозділів ЗС РФ. Поблизу українського кордону, у цьому районі, зосереджено до п'яти БТГ.
- На Донецькому напрямку супротивник практично на всій лінії зіткнення веде активні бойові дії. Тут основні цілі російських військ: Рубіжне, Попасна та Мар'їнка.
- На Сєвєродонецькому напрямку зусилля супротивника зосереджені в районі Кремінної та Лимана.
- Маріуполь. Продовжуються арт- та авіаобстріли міста та блокада підрозділів наших військ у районі "Азовсталі".
- На Південнобузькому та Таврійському напрямах війська РФ утримують зайнятий рубіж та упорядковують свої позиції.
- На території Придністров'я в Молдові підрозділи оперативної групи ЗС РФ приведені в повну боєздатність, силові структури несуть службу в посиленому режимі.
Раніше Фокус повідомляв, що Путін провів зустріч із генсеком ООН "за довгим столом", під час якої заявив про прорив у переговорах у Стамбулі.