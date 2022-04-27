ВС РФ сосредоточили свои ВВС на юге и востоке Украины, — британская разведка

По данным специалистов, Украина до сих пор сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства. Но в Мариуполе россияне наносят удары неуправляемыми свободнопадающими бомбами, что увеличивает риск жертв среди мирного населения.

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Российской армии не удалось эффективно уничтожить украинские Военно-воздушные силы. Украина до сих пор сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства и продолжает подвергать риску российские авиационные средства. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

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По данным британской разведки в осажденном Мариуполе россияне, вероятно, наносят удары неуправляемыми свободнопадающими бомбами. Такие действия вражеских войск увеличивают риск жертв среди мирного населения.

Разведка Британии также рассказала, что, российская авиация сосредоточена в основном на юге и востоке Украины. Там она оказывает поддержку с воздуха для сухопутных войск России. Кроме того, ВВС РФ имеют очень ограниченный доступ в воздухе на севере и западе Украины, ограничиваясь только ударами дистанционными ракетами и продолжают атаковать украинские объекты инфраструктуры и логистику по всей стране.

Напомним, 26 апреля ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Харьковской области. Военное воздушное судно считается командирской машиной и стоит около $16 млн. Он имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, авиабомбы и противотанковый комплекс.

Ранее, 20 апреля разведка Британии сообщала о том, что Россия продолжит наносить ракетные удары по важным объектам на территории Украины. Это нужно для того, чтобы не допустить отправку оружие для подкрепления ВСУ на Донбассе.