ЗС РФ зосередили свої ВПС на півдні та сході України, — британська розвідка

За даними фахівців, Україна досі зберігає контроль над більшою частиною повітряного простору. Але в Маріуполі росіяни завдають ударів некерованими бомбами, що вільно падають, а це збільшує ризик жертв серед мирного населення.

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Російській армії не вдалося ефективно знищити українські Військово-повітряні сили. Україна досі зберігає контроль над більшою частиною свого повітряного простору і продовжує піддавати ризику російські авіаційні засоби. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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За даними британської розвідки в обложеному Маріуполі росіяни, ймовірно, завдають ударів некерованими бомбами. Такі дії ворожих військ підвищують ризик жертв серед мирного населення.

Розвідка Британії також розповіла, що російська авіація зосереджена здебільшого на півдні та сході України. Там вона підтримує в повітрі сухопутні війська Росії. Крім того, ВПС РФ мають дуже обмежений доступ у повітрі на півночі та заході України, обмежуючись лише ударами дистанційними ракетами, та продовжують атакувати українські об'єкти інфраструктури та логістику по всій країні.

Нагадаємо, 26 квітня ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" у Харківській області. Військове повітряне судно вважають командирською машиною, яке коштує близько $16 млн. Вертоліт має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, авіабомби та протитанковий комплекс.

Раніше, 20 квітня, розвідка Британії повідомляла про те, що Росія продовжить завдавати ракетних ударів по важливих об'єктах на території України. Це потрібно для того, щоб не допустити надсилання зброї для підкріплення ЗСУ на Донбасі.