Армія Росії продовжить атакувати ракетами міста України, — британська розвідка
Важливі об'єкти постійно під загрозою ракетного обстрілу. Російські агресори, за даними Міноборони Великої Британії, хочуть перервати відправлення підкріплень і зброї на Донбас.
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Збройні сили Росії збільшують присутність на сході для масштабного наступу. Про це йдеться у зведенні розвідників Міністерства оборони Великої Британії.
Ризик ракетних ударів залишається на всій території України за важливими об'єктами. Це потрібно, щоб не допустити відправлення підкріплень і зброї на Донбас, кажуть фахівці.
Бойові дії на сході України вже посилилися, оскільки ЗР РФ хочуть прорвати позиції Збройних сил України, наголошується у зведенні.
Активність РФ у небі над північною частиною України залишиться низькою після виведення наземних сил із цього напряму, констатували в Міноборони.
Учора, 19 квітня, розвідка Великобританії опублікувала карту бойових дій в Україні. Південний схід України став суцільною гарячою точкою.
Головне — звільнити Маріуполь
Британські розвідники попереджають про важливу роль опору в Маріуполі. Захисники міста відтягують сили, які агресори могли б використати на інших напрямках.
"Нездатність придушити опір у Маріуполі, невибіркові напади на мирне населення показують, що РФ не можуть досягти цілей так швидко, як їм хотілося б", — завивали військові.
За даними розвідки, на прогрес РФ упливає насамперед висока мотивація ЗСУ, а також екологічні, логістичні та технічні проблеми під час наступу.
Деякі європейські чиновники очікують падіння Маріуполя за кілька днів і кажуть, що жертв там може бути більше, ніж у Бучі.
За інформацією нацполіції Київської області, російські окупанти вбили понад 1 тисячу мирних жителів, тіла більшості були з вогнепальними пораненнями. У квітні зафіксовано 12 випадків отримання травм і загибелі людей через детонацію вибухонебезпечних предметів.
Американські аналітики раніше писали про мету битви за Донбас. Битва за Донбас обов'язково призведе до ще більшого спустошення регіону, упевнені вони.