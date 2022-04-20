Армія Росії продовжить атакувати ракетами міста України, — британська розвідка

Важливі об'єкти постійно під загрозою ракетного обстрілу. Російські агресори, за даними Міноборони Великої Британії, хочуть перервати відправлення підкріплень і зброї на Донбас.

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Збройні сили Росії збільшують присутність на сході для масштабного наступу. Про це йдеться у зведенні розвідників Міністерства оборони Великої Британії.

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Ризик ракетних ударів залишається на всій території України за важливими об'єктами. Це потрібно, щоб не допустити відправлення підкріплень і зброї на Донбас, кажуть фахівці.

Бойові дії на сході України вже посилилися, оскільки ЗР РФ хочуть прорвати позиції Збройних сил України, наголошується у зведенні.

[ + – ] Південний схід України залишається найгарячішою точкою

Активність РФ у небі над північною частиною України залишиться низькою після виведення наземних сил із цього напряму, констатували в Міноборони.

Учора, 19 квітня, розвідка Великобританії опублікувала карту бойових дій в Україні. Південний схід України став суцільною гарячою точкою.

[ + – ] Основні бойові дії йдуть на сході України

Головне — звільнити Маріуполь

Британські розвідники попереджають про важливу роль опору в Маріуполі. Захисники міста відтягують сили, які агресори могли б використати на інших напрямках.

"Нездатність придушити опір у Маріуполі, невибіркові напади на мирне населення показують, що РФ не можуть досягти цілей так швидко, як їм хотілося б", — завивали військові.

За даними розвідки, на прогрес РФ упливає насамперед висока мотивація ЗСУ, а також екологічні, логістичні та технічні проблеми під час наступу.

Деякі європейські чиновники очікують падіння Маріуполя за кілька днів і кажуть, що жертв там може бути більше, ніж у Бучі.

За інформацією нацполіції Київської області, російські окупанти вбили понад 1 тисячу мирних жителів, тіла більшості були з вогнепальними пораненнями. У квітні зафіксовано 12 випадків отримання травм і загибелі людей через детонацію вибухонебезпечних предметів.

Американські аналітики раніше писали про мету битви за Донбас. Битва за Донбас обов'язково призведе до ще більшого спустошення регіону, упевнені вони.