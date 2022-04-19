На Київщині окупанти вбили понад 1000 мирних жителів, — поліція

Лише за останню добу правоохоронці оглянули та доставили в морги 48 тіл. Жителі регіону, які повертаються додому, виявляють нових загиблих у підвалах і колодязях.

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Унаслідок російського вторгнення на території Київської області загинули понад 1 тисяча мирних жителів, тіла більшості з них виявили з вогнепальними пораненнями. Про це на брифінгу у вівторок, 19 квітня, повідомив начальник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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За словами правоохоронця, із тисячі загиблих 420 було знайдено лише в місті Буча. Інформація про кількість жертв серед мирних жителів регіону не є остаточною, оскільки люди повертаються додому після звільнення області від військ РФ і знаходять нові тіла, у тому числі в підвалах і колодязях.

Минулої доби правоохоронці оглянули та доставили в морги Київської області 48 тіл, додав начальник поліції регіону. Також Нєбитов зазначив, що лише за квітень було зафіксовано 12 випадків отримання травм і загибелі людей унаслідок детонації вибухонебезпечних предметів, залишених російськими військовими в області в найрізноманітніших місцях, наприклад на дверях будинків, у пральних машинах, холодильниках і мікрохвильових печах.

Мінування з боку сил держави-агресора зазнавали також і цвинтарі Київської області — на одному з них фахівці знайшли 13 розтяжок.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський припустив, що воєнні злочини, скоєні російськими військами на Київщині, можуть ускладнити переговори з РФ.

Тим часом президент РФ Володимир Путін присвоїв 64 окремій мотострілецькій бригаді армії Росії, бійці якої вчиняли воєнні злочини в Бучі, почесне звання "Гвардійська".