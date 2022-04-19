В Киевской области оккупанты убили более 1000 мирных жителей, — полиция

Только за последние сутки правоохранители осмотрели и доставили в морги 48 тел. Жители региона, которые возвращаются домой, обнаруживают новых погибших в подвалах и колодцах.

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В результате российского вторжения на территории Киевской области погибли более 1 тысячи мирных жителей, тела большинства из них обнаружили с огнестрельными ранениями. Об этом в ходе брифинга во вторник, 19 апреля, сообщил начальник Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.

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По словам правоохранителя, из тысячи погибших 420 были найдены только в городе Буча. Информация о количестве жертв среди мирных жителей региона не является окончательной, так как люди возвращаются домой после освобождения области от войск РФ и находят новые тела, в том числе в подвалах и колодцах.

За минувшие сутки правоохранители осмотрели и доставили в морги Киевской области 48 тел, добавил начальник полиции региона. Также Небытов указал, что только за апрель было зафиксировано 12 случаев получения травм и гибели людей в результате детонации взрывоопасных предметов, оставленных российскими военными в области в самых разных местах, например на дверях домов, в стиральных машинах, холодильниках и микроволновых печах.

Минированию со стороны сил государства-агрессора подвергались также и кладбища Киевской области — на одном из них специалисты нашли 13 растяжек.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что военные преступления, совершенные российскими войсками в Киевской области, могут усложнить переговоры с РФ.

Тем временем президент РФ Владимир Путин присвоил 64 отдельной мотострелковой бригаде армии России, бойцы которой совершали военные преступления в Буче, почетное звание "Гвардейская".