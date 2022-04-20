У ЄС вважають, що Маріуполь впаде протягом кількох днів, — Reuters

Анонімний єврочиновник також заявив, що Володимир Путін хоче до 9 травня заявити про "визволення" міста.

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Російські війська можуть захопити Маріуполь за кілька днів. Про це заявив єврочиновник на умовах анонімності Reuters.

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За словами співрозмовника, очікується, що в Маріуполі може бути більше жертв, ніж у Бучі.

"Зрештою, ми очікуємо повної руйнації міста та численних жертв серед цивільного населення в Маріуполі", — заявив анонімний чиновник.

Розмова із журналістами проходила на умовах анонімності через чутливість питання. Також урядовець зазначив, що Путін хоче взяти місто до 9 травня.

"До 9 травня Путін може оголосити, що він звільнив місто Маріуполь... Тому, гадаю, найближчими днями Маріуполь буде під контролем (ВР РФ)", — зазначив єврочиновник.

[ + – ] Карта контролю Маріуполя

Чого хоче досягти Росія

На думку чиновника, у середньостроковій перспективі ЗС РФ хочуть пробити сухопутний коридор між українським Кримом і Донбасом. Також у планах повністю захопити Донецьку та Луганську області. На це піде від 4 до 6 місяців. Після цього війна може зайти в глухий кут.

Нагадаємо, за словами командира полку "Азов", завод "Азовсталь" практично повністю зруйнований. 19 квітня в ОРДО заявили про початок штурму території підприємства, а захисникам Маріуполя було запропоновано здатися.