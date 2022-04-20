В ЕС считают, что Мариуполь падет в течение нескольких дней, - Reuters

Анонимный еврочиновник также заявил, что Владимир Путин хочет до 9 мая заявить об "освобождении" города.

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Российские войска могут захватить Мариуполь в течение нескольких дней. Об этом заявил еврочиновник на условиях анонимности Reuters.

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По словам собеседника, ожидается, что в Мариуполе может быть больше жертв, чем в Буче.

"В конце концов мы ожидаем полного разрушения города и многочисленных жертв среди гражданского населения в Мариуполе", — заявил анонимный чиновник.

Беседа с журналистами проходила на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса. Также чиновник отметил, что Путин хочет взять город до 9 мая.

"До 9 мая Путин может объявить, что он освободил город Мариуполь… Поэтому, думаю, в ближайшие дни Мариуполь будет под контролем (ВС РФ)", — отметил еврочиновник.

[ + – ] Карта контроля Мариуполя

Чего хочет добиться Россия

По мнению чиновника, в среднесрочной перспективе ВС РФ хотят пробить сухопутный коридор между украинским Крымом и Донбассом. Также в планах полностью захватить Донецкую и Луганскую области. На это уйдет от 4 до 6 месяцев. После этого война может зайти в тупик.

Напомним, по словам командира полка "Азов", завод "Азовсталь" практически полностью разрушен. 19 апреля в ОРДО заявили о начале штурма территории предприятия, а защитникам Мариуполя было предложено сдаться.