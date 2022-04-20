Армия России продолжит атаковать ракетами города Украины, – британская разведка

Важные объекты будут постоянно под угрозой ракетного обстрела. Российские агрессоры, по сведениям Минобороны Великобритании, хотят прервать отправку подкреплений и оружия на Донбасс.

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Вооруженные силы России увеличивают присутствие на востоке Украины для масштабного наступления. Об этом говорится в сводке разведчиков Министерства обороны Великобритании.

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Риск ракетных ударов остается на всей территории Украины по важным объектам. Это нужно, чтобы не допустить отправку подкреплений и оружия на Донбасс, говорят специалисты.

Боевые действия на востоке Украины уже усилились, поскольку ВС РФ хотят прорвать позиции Вооруженных сил Украины, отмечается в сводке.

[ + – ] Юго-восток Украины остается самой горячей точкой

Активность РФ в небе над северной частью Украины останется низкой после вывода наземных сил из этого направления, констатировали в Минобороны.

Вчера, 19 апреля разведка Великобритании опубликовала карту боевых действий в Украине. Юго-восток Украины стал сплошной горячей точкой.

[ + – ] Основные боевые действия идут на востоке Украины

Главное – освободить Мариуполь

Британские разведчики предупреждают о важной роли сопротивления в Мариуполе. Защитники города оттягивают силы, которые агрессоры могли бы использовать на других направлениях.

"Неспособность подавить сопротивление в Мариуполе, неизбирательные нападения на мирное население показывают, что РФ не могут достичь целей так быстро, как им бы хотелось", – завили вонные.

По данным разведки, на прогресс РФ влияет прежде всего высокая мотивация ВСУ, а также экологические, логистические и технические проблемы при наступлении.

Некоторые европейские чиновники ожидают падение Мариуполя через несколько дней и говорят, что жертв там может быть больше, чем в Буче.

По информации нацполиции Киевской области, российские оккупанты убили более 1 тысячи мирных жителей, тела большинства были с огнестрельными ранениями. В апреле зафиксировано 12 случаев получения травм и гибели людей из-за детонации взрывоопасных предметов.

Американские аналитики ранее писали о цели битвы за Донбасс. Битва за Донбасс обязательно приведет к еще большему опустошению региона, уверены они.