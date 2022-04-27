ВС РФ обстреляли Харьков с минометов и артиллерии: 3 погибших и 15 раненых, — Синегубов (видео)

Олег Синегубов рассказал, что под обстрелы попали Киевский район Харькова, Салтовка, Северная Салтовка и Алексевка. Кроме того обстреляли Золочев, Дергачи и Чугуев.

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Российские войска продолжают наносить минометные и артиллерийские удары по жилых районах Харькова и области. В результате чего, за последние сутки погибли 3 мирных жителе, еще 15 были ранены. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, за ночь оккупанты обстреляли жилые дома Киевского района Харькова и попали в 9-этажный дом. Кроме того, за последние сутки обстреляли Салтовку, Северную Салтовку и Алексеевку. Также были обстрелы в Золочеве, Дергачах и Чугуеве и продолжаются активные бои на Изюмском направлении.

Синегубов опроверг информацию о том, что на Харьков вражеские войска сбрасывали фосфорные бомбы. Он заявил, что Штаб обороны города такую ​​информацию не подтверждает. Пролеты авиации и БПЛА противника над Харьковом также не зафиксированы.

Чиновник рассказал, что началась активная работа над возобновлением критической инфраструктуры в регионе. Он добавил, что правительство утвердило направление средств для проведения работ с согласованием с территориальными общинами.

Напомним, 27 апреля глава Донецкой ОВА заявил, что российские военные обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами. Первый удар был в районе Авдеевского коксохима, второй – в центре города.

Ночью, 27 апреля ВС РФ обстреляли с артиллерии Днепропетровскую область. Оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, после чего начался сильным пожар. Один сотрудник предприятия пострадал.