Военные РФ обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами, – глава Донецкой ОВА

Первый удар был в районе Авдеевского коксохима, второй – в центре города. После этого ВС РФ нанесли авиаудар по многоэтажному дому, говорят в Донецкой областной военной администрации.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Вооруженные силы РФ два раза ударили фосфорными снарядами по Авдеевке Донецкой области. Об этом написал в Facebook глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Первый раз захватчики ударили вечером 26 апреля в районе Авдеевского коксохимического завода. Второй удар был утром 27 апреля в центре города, в результате было несколько пожаров, отметил чиновник.

После атаки фосфорными снарядами враг нанес авиаудар по многоэтажному дому, минимум один человек получил ранения.

Вооруженные силы Украины, по информации Кириленко, отбили попытку прорыва российских войск на данном направлении.

"ВСУ держат строй, все преступления россиян против мирных украинцев тщательно фиксируем", – заключил глава ОВА.

Фосфорные снаряды — где ВС РФ применяли их в Украине

Напомним, что 17 марта Фокус писал об использовании российскими оккупантами фосфорных снарядов возле Изюма Харьковской области. 22 марта правоохранители сообщили о применении противником фосфорных боеприпасов в Краматорске Донецкой области.

Фокус сообщал об обстреле запрещенными снарядами Гостомеля и Ирпеня Киевской области, а также Марьинки Донецкой области.

Министерство обороны Великобритании 11 апреля предупреждало о вероятности применения ВС РФ в осажденном Мариуполе фосфорных боеприпасов, которые запрещены Женевской конвенцией.

Фосфорные снаряды содержат белый фосфор. После взрыва из них высвобождается вещество с температурой горения более 800 градусов при контакте с кислородом. Вещество оставляет сильные ожоги на теле, вызывают тяжелые заболевания дыхательных путей, поражение почек, сердца и печени при попадании в кровь.