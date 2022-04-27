Військові РФ обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами, – голова Донецької ОВА

Перший удар був у районі Авдіївського коксохіму, другий — у центрі міста. Після цього ЗС РФ завдали авіаудару по багатоповерховому будинку, кажуть у Донецькій обласній військовій адміністрації.

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Збройні сили РФ двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці на Донеччині. Про це написав у Facebook голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

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Вперше загарбники вдарили ввечері, 26 квітня, в районі Авдіївського коксохімічного заводу. Другий удар був уранці, 27 квітня, в центрі міста, внаслідок якого було кілька пожеж, зазначив чиновник.

Після атаки фосфорними снарядами ворог завдав авіаудару по багатоповерховому будинку, мінімум одна людина отримала поранення.

Збройні Сили України, за інформацією Кириленка, відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку.

"ЗСУ тримають стрій, всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксуємо", — підсумував глава ОВА.

Фосфорні снаряди — де ЗС РФ застосовували їх в Україні

Нагадаємо, що 17 березня Фокус писав про використання російськими окупантами фосфорних снарядів біля Ізюма Харківської області. 22 березня правоохоронці повідомили про застосування противником фосфорних боєприпасів у Краматорську на Донеччині.

Фокус повідомляв про обстріл забороненими снарядами Гостомелю та Ірпеня Київської області, а також Мар'їнки Донецької області.

Міністерство оборони Великобританії 11 квітня попереджало про можливість застосування ЗС РФ в обложеному Маріуполі фосфорних боєприпасів, які заборонені Женевською конвенцією.

Фосфорні снаряди містять білий фосфор. Після вибуху з них вивільняється речовина з температурою горіння понад 800 градусів під час контакту з киснем. Речовина залишає сильні опіки на тілі, спричиняє тяжкі захворювання дихальних шляхів, ураження нирок, серця та печінки, попадаючи в кров.