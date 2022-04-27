ЗС РФ обстріляли Харків із мінометів та артилерії: 3 загиблих і 15 поранених, — Синєгубов (відео)

Олег Синєгубов розповів, що під обстріл потрапили Київський район Харкова, Салтівка, Північна Салтівка й Олексіївка. Крім того, обстріляли Золочів, Дергачі та Чугуїв.

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Російські війська продовжують завдавати мінометних та артилерійських ударів по житлових районах Харкова й області. Унаслідок чого, за останню добу загинули 3 мирних жителів, ще 15 було поранено. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, за ніч окупанти обстріляли житлові будинки Київського району Харкова та влучили в 9-поверховий будинок. Крім того, за останню добу обстріляли Салтівку, Північну Салтівку й Олексіївку. Також були обстріли в Золочеві, Дергачах і Чугуєві та продовжуються активні бої на Ізюмському напрямку.

Синєгубов спростував інформацію, що на Харків ворожі війська скидали фосфорні бомби. Він заявив, що Штаб оборони міста такої інформації не підтверджує. Прольоти авіації та БПЛА противника над Харковом також не зафіксовано.

Чиновник розповів, що розпочалася активна робота над відновленням критичної інфраструктури в регіоні. Він додав, що уряд затвердив спрямування коштів для проведення робіт із погодженням із територіальними громадами.

Нагадаємо, 27 квітня голова Донецької ОВА заявив, що російські військові обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами. Перший удар був у районі Авдіївського коксохіму, другий — у центрі міста.

Уночі, 27 квітня ВС РФ обстріляли з артилерії Дніпропетровську область. Окупанти влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, після чого почалася сильна пожежа. Один працівник підприємства постраждав.