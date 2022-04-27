RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗС РФ обстріляли Дніпропетровську область: горить енергетичне підприємство (відео)

2170
Пожежа
Фото: Скриншот | Пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області

За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, під артилерійський обстріл ворожих військ потрапило місто Зеленодольськ та села Мар'їнське та Велика Кострома.

Російська армія обстріляла Зеленодольську громаду Дніпропетровської області з артилерії. Внаслідок чого ворожі війська влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там почалася сильна пожежа і витік мастила. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram.

За його словами, під ворожі обстріли потрапили місто Зеленодольськ та села Мар'їнське та Велика Костромка.

Резніченко розповів, що рятувальники кілька годин намагалися загасити вогонь на енергетичному об'єкті. Один працівник підприємства поранений, його доправили до лікарні.

Нагадаємо, 26 квітня окупанти завдали ракетного удару по мосту в Одеській області. Після цього рух перекрили, а на опублікованих кадрах можна побачити уламки металевих та бетонних конструкцій.

Вранці, 26 квітня, ЗС РФ завдали два удари крилатими ракетами по Запоріжжю. Дві крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС. Тим часом ЗСУ готуються до можливого нападу на місто з півдня.